Clacton: jön a világ egyik legbizarrabb időközi választása

vizsgálat;reform;bojkott;Egyesült Királyság;időközi választás;Nigel Farage;pénzügyi visszaélések;riválisok;

2026-08-13 11:10:00 CEST

A szélsőjobboldali Nigel Farage egyetlen mérvadó ellenfele a tengerparti város képviselői mandátumáért vívott versenyben a nagy-britanniai választások egyik állandó szereplője, Kukafejű Gróf, aki örülhet, ha 500 fontos kaucióját nem veszíti el.

Csütörtök reggel 7-től este 10 óráig várják a szavazóhelyiségek a kelet-angliai Essex grófság Clacton választókerületében azokat a választókat, akik hajlandók az urnákhoz járulni a Reform UK vezetője, Nigel Farage által kiprovokált időszaki választáson.

A történet hosszú előzménye, hogy a Brexit egyik építésze ellen, akinek személye pártjának egyszerre a legnagyobb erőssége és legsúlyosabb tehertétele, nemrég vizsgálat indult. A hatóságok, de a westminsteri országgyűlés etikai bizottsága is vizsgálja a még képviselővé választása előtt Christopher Harborne kriptovaluta-befektetőtől kapott 5 millió fontos ajándék körülményeit.

Farage máig tagadja, hogy szabályt szegett volna.

Állítása szerint az összeg személyes gesztus volt, nem politikai adomány, amit hivatalos, rendőri segítség híján nagyrészt saját biztonságának finanszírozására használt fel. Egy volt munkatársa, George Cottrell által nyújtott természetbeni szolgáltatások is nagyító alá kerültek az elmúlt hetekben. Az ügy végül akkora politikai vihart kavart, hogy Farage július elején váratlanul lemondott képviselői mandátumáról, majd azon nyomban be is jelentette, kész újra megméretni magát.

Azt mondta: a választók döntsenek arról, bíznak-e benne. Az időközi voksot pedig a „nép és a westminsteri elit” közötti összecsapásként állította be.

A 62 éves sörkedvelő politikus ezzel bizonyos kockázatot vállalt, hiszen 2024 júliusában hetedik nekifutásra lett Clacton képviselője. Amire viszont július eleji drámai bejelentésekor még nem számíthatott: akcióját tényleges ellenfelei, a kormányzó Munkáspárt, a Konzervatívok, a Liberális Demokraták és a Zöldek nemcsak puszta politikai színjátéknak tekintették, amellyel időt nyerhet, és elterelheti a figyelmet az ellene zajló pénzügyi vizsgálatokról, hanem egybehangzóan úgy döntöttek, hogy nem indítanak jelöltet.

A bojkott ellenére rekordot döntött az indulók száma.

Összesen 34-en kerültek fel a szavazólapra. Nagy-Britanniában ennyien még soha nem keresték szerencséjüket parlamenti választáson. Az eddigi rekordot a 2008-as Haltemprice and Howden-i próbatétel tartotta 26 kandidátussal.

Bizarr ellenfelek sora vonul fel Farage-dzsal szemben

A listán szereplő pártok, nevek közül egyesek, mint a Monster Raving Looney Party, nem ismeretlenek a brit politika iránt érdeklődők számára, hiszen a nagyjából Szörnyeteg Őrjöngő Bolond Pártként lefordítható nevű csoport rendszeresen bedobja magát a parlamenti és helyhatósági erőpróbák alkalmából. Ígéretei között olyan ellenállhatatlan tételek szerepelnek, mint – ahogy erről az NPR amerikai közszolgálati rádió online kiadása is beszámol – az ország szürke mókusai felének vörösre festése vagy sárga gumikacsák telepítése minden, 7,5 centiméternél mélyebb pocsolyába.

Van olyan jelölt is, aki rókának öltözik, más a None of the Above, azaz „A fentiek közül egyik sem” nevet vette fel.

Azonban egyetlen ambiciózus részvevő sem ragadta meg jobban a szigetország és a világ fantáziáját, mint Count Binface, a Kukafejű Gróf, aki magát „intergalaktikus űrharcosként, a Sigma X bolygó újrahasznosítói vezetőjeként” állítja be. Nem kíméli magát, még a minden rekordot megdöntő brit hőhullámban is fekete, testhez tapadó ruhát, ezüstszínű köpenyt visel, fején szemetesvödröt egyensúlyoz.

A talpig protestjelölt jelmeze mögött Jon Harvey humorista, több brit televízióműsor írója rejtőzik, aki valamikor – Boris Johnson volt kormányfőhöz hasonlóan – az Oxfordi Egyetemen klasszika-filológiát tanult.

Az NPR-nek nyilatkozva Count Binface úgy vélte, hogy „ő az egyetlen friss fogás az étlapon, és a brit választóknak valami egészen másra van szükségük, egy titkos mártásra, a séf ismeretlen fűszerkeverékére”. Programjában olyan vonzó ígéreteket fogalmazott meg, mint a híres énekesnő, Adele államosítását vagy a croissant árának maximálását.

Komolyra fordítva a szót, a választást minden valószínűség szerint Nigel Farage nyeri, de Count Binface várhatóan korábbi indulásainál nagyobb sikert ér el, akár vissza is kaphatja 500 fontos (mintegy 213 ezer forint) kaucióját, amihez a voksok 5 százalékát kell megszereznie. A Reform UK frontemberét pedig csalódás érheti, ha két évvel ezelőtti 46,2 százalékánál, 8405 fős többségénél kevesebbel kell beérnie.

Az új munkáspárti kormányfő, Andy Burnham hivatalba lépése óta 26 százalékra erősödött Labour mindenesetre megelőzte közben Farage 24 százalékos Brexit-párti tömörülését, a Reform UK-t, amely sokáig tartósan vezetett a brit közvélemény-kutatásokban.