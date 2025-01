Gyűlnek a Farage helyére pályázók

Ketten is jelentkeztek hétvégén az Egyesült Királyság Függetlenségi Pártjának (UKIP) megüresedett elnöki tisztségére. Bejelentette indulását Suzanne Evans és Paul Nutall is, így már két kihívója is van a Brexit népszavazás sikere után lemondott volt pártlenök, Nigel Farage (képünkön) által támogatott Raheem Kassamnak.