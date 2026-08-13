Távozik a Fehér Ház szóvivője, Karoline Leavitt

Egyesült Államok;Fehér Ház;Donald Trump;Karoline Leavitt;

2026-08-13 07:57:00 CEST

Donald Trump közölte, hogy Karoline Leavitt ezentúl az egyik legfontosabb külső tanácsadója lesz, és meghatározó szerepet fog betölteni a Republikánus Pártban.

Augusztus végén távozik hivatalából Karoline Leavitt, az amerikai elnöki hivatal sajtótitkára, hogy több időt tölthessen gyermekeivel és családjával – jelentette be szerdán Donald Trump amerikai elnök a közösségi oldalán. A 28 éves Leavitt a tisztséget eddig betöltő legfiatalabb személy.

Leavitt nemrég tért vissza a Fehér Házba, miután májusban megszületett második gyermeke.

„Karoline ezentúl az egyik legfontosabb külső tanácsadóm lesz, és meghatározó szerepet fog betölteni a Republikánus Pártban, miközben arra törekszünk, hogy szembeszálljunk a történelemmel, és határozottan megnyerjük a félidős választásokat”

– írta az amerikai elnök a Truth Social oldalán.

Leavitt az X-en úgy fogalmazott, „egy életre szóló megtiszteltetés és kaland volt az utóbbi másfél évben a Fehér Ház sajtótitkáraként szolgálni”.

„Az igazság az, hogy amióta a lányom születése után visszatértem a Fehér Házba, a szívem mélyén éreztem, hogy nem lehetek az a legjobb anya, akit a két kisgyermekem megérdemel, miközben folyamatosan időt, energiát és figyelmet kell fordítanom a Fehér Ház sajtótitkári tisztségére. Ezért végül azt a keserédes döntést hoztam, hogy elhagyom a Fehér Házat, és új fejezetet kezdek az életemben” – tette hozzá Leavitt.