Donald Trump két minisztere is az Air Force One-on volt, amikor titokban egy másik gépre csempészték az amerikai elnököt

NATO;Egyesült Államok;Donald Trump;Marco Rubio;Air Force One;

2026-08-13 07:40:00 CEST

Marco Rubio külügy-, valamint Scott Bessent pénzügyminiszter ugyancsak a fedélzeten tartózkodott.

Az amerikai külügy- és pénzügyminiszter is az Air Force One fedélzetén volt, amikor júliusban egy, a repülőgépét ért fenyegetés miatt Donald Trumpot, az Egyesült Államok elnökét titokban egy másik repülőgépen vitték el a NATO ankarai csúcstalálkozójáról – közöltek újabb részleteket az adminisztráció illetékesei helyi idő szerint szerdán.

Az elnök és kiemelt személyek védelmét ellátó szövetségi titkosszolgálat, a Secret Service utasítására Donald Trump hivatalosan felszállt a repülőgépre, a nyilvánosság előtt felment a lépcsőn, ám azt követően a gép másik oldalán álló kiszolgáló járművön keresztül lehozták.

Az Air Force One fedélzetén nem csak az adminisztráció magas rangú tagjai, köztük Marco Rubio külügy- és Scott Bessent pénzügyminiszter utazott, de a fehér házi tudósítók elnököt Ankarába kísérő csoportja is, amelynek tagjai

arról számoltak be, az elutazáskor furcsállották, hogy a Titkos Szolgálat utasítására végig zárva kellett tartaniuk az ablakok árnyékolóját.

Fehér házi tisztségviselők azt is közölték, hogy az elnököt Nagy-Britanniáig szállító másik katonai repülőgépen tartózkodott Pete Hegseth hadügyminiszter. Donald Trump egy brit támaszponton szállt fel az elnöki különgépre, de nem arra, amelyik Ankarából érkezett, hanem a felújított, Katar által tavaly adományozott Air Force One-ra, a réginél korszerűbb, luxuskivitelű Boeing 747-es, jumbo jetre.

Az Ankarából elindult, látszólag az elnököt szállító hivatali gépet az Egyesült Államok légierejének vadászrepülői kísérték a Közel-Keletet elhagyva.

Donald Trump elnök kedden éjszaka újságírók kérdésére erősítette meg a titkos gépcseréről megjelent korábbi sajtóértesüléseket. – A Titkos Szolgálattól függ, én csak követem, amit akarnak, hogy tegyek – fogalmazott hozzátéve, azt akarták, hogy másik járaton, másik repülőn, azonos biztonság mellett utazzon, és megjegyezte:

Gondolom, valami fenyegetést észleltek, nem nagyon kérdezősködtem felőle. Nagyon sok fenyegetést kapok.

A hét elején a The Washington Post írt arról, hogy Iránból érkező fenyegetés miatt másik géppel hagyta el az amerikai elnök Törökországot júliusban. Később a The New York Times napilap arról számolt be saját értesülések alapján, hogy a fenyegetés vállról indítható rakétáról szólt.