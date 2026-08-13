A Trump-kormányzat megszünteti az Északi-sark állapotáról szóló éves jelentés támogatását

kutatás;felmelegedés;Északi-sarkvidék;

2026-08-13 19:24:00 CEST

Arctic Report Card néven évente jelent meg jelentés az északi-sarki terület állapotáról, ami azért volt fontos, mert a régióban a felmelegedés miatti változások háromszor-négyszer gyorsabban zajlanak, mint a világ többi részén. Ebben az évben már nem lesz olvasható.

Két, a forrásokhoz közel álló informátor szerint Trump-kormányzat megvonja a szövetségi támogatást a National Oceanic and Atmospheric Administration (Nemzeti Óceán- és Légkörkutató Központ, NOAA) támogatásával Arctic Riport Card (Sarki Jelentés Igazolvány) címmel kiadott jelentéstől, amely két évtized óta évente készült, és a vezető kiadvány volt a témában. Az igazolvány tavaly még megjelent, de már nem adtak ki közleményeket arról, mi szerepel benne, ez a kormányon kívüli intézményekre maradt. A NOAA szóvivője megerősítette a hivatal helyzetének megváltozását az ez évi jelentésben.

Az informátorok szerint a NOAA a jelentést készítő tudósokat a pénzügyi támogatás azonnali megvonásáról tájékoztatta, és ezt nem indokolta semmivel.

„A 2026-os jelentés koordinációját nem a NOAA végzi. Az olyan adatokat, amelyek az évek során hozzánk kerültek, továbbra is gyűjtük és és a nagyközönség számára hozzáférhetővé tesszük” – mondta Kim Doster szóvivő a CNN-nek. A szervezet egyik alkalmazottja a jelentés készítésének koordinátoraként dolgozott, és a NOAA biztosította a logisztikai támogatást az online megjelentetéshez valamint a vezető szerzők által tartott sajtótájékoztatóhoz – ezekre erre az évben már nem kerül sor.

A Report Card következő, 21. kiadása már előkészületben van, és a források szerint most a vezető szerzőknek, a fejezetek szerzőivel és a többi szakértővel együtt ki kell találniuk, hogyan folytathatják tovább. A jelentés bár rengeteg klímatudományi eredményt tartalmaz – például a sarki tengeri jég állapotáról – nem kizárólag a klímaváltozásról szól. Inkább az Arktiszról szóló időszerű ismeretek gyűjteményeként ismert: a növényektől és állatoktól kezdve az ott élő emberek változó életmódjáig kutatta és írta le a területet.

Az oktatásban és a tudományos kutatásokban is felhasználták, segített nemzetbiztonsági politika kialakításában is, még a NATO is hivatkozott rá.

A Trump-kormány eddig is szüntetett meg éghajlatkutató programokat, és a NOAA már nem készít éves jelentést a több milliárd dolláros károkat okozó természeti katasztrófákról, nem frissíti ezekről szóló adatbázisát sem. Elbocsátották azokat a szerzőket, akik a kongresszus által megbízott Nemzeti Éghajlatváltozási Értékelésen dolgoztak. Köztük voltak olyanok, akik megkérdőjelezték vagy akár elutasították az ember okozta éghajlatváltozással kapcsolatos, széles körben elfogadott tudományos megállapítások némelyikét.

A kormányzat leállította a climate.gov frissítéseit, és nem közölt új hivatalos információkat sem az El Niñóról, sem a globális felmelegedés más jelenségeiről.