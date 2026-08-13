Az ügyészségnek adta át az MNB az Optima és a Quartz ügyletének dokumentumait

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2026-08-13 15:53:00 CEST

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) átadta az ügyészségnek azokat a dokumentumokat és információkat, amelyek a korábbi jegybanki vezetés idején megkísérelt, az Optima- és Quartz-csoport közötti értékpapír-kölcsönügylettel kapcsolatban rendelkezésére állnak – közölte a jegybank. Az MNB vezetése jelezte, a továbbiakban is minden szükséges információval segíti a nyomozóhatóság munkáját.

Mint arról a Népszava korábban beszámolt, az ügyletet még Matolcsy György jegybankelnöki időszakának utolsó napjaiban, 2025. február 28-án kötötték meg. Az Optima Befektetési Zrt. ekkor értékpapír-kölcsönszerződést kötött a Quartz Befektetési Alapkezelő által kezelt Közép-Európai III Magántőkealappal, amelynek eredményeként az Optima Befektetési Alapkezelő Zrt. teljes részvényállománya a magántőkealaphoz került.

A konstrukció azért vált különösen érzékennyé, mert az Optima a Pallas Athéné Domus Meriti (PADME) alapítvány vagyonkezelői rendszerének meghatározó cége volt, míg a Quartz mögött Matolcsy Ádám üzleti köréhez kapcsolódó Száraz István érdekeltsége állt.

Ahogy lapunk korábban írta, a cégnyilvántartásba február 28-án már be is jegyezték a Közép-Európai III Magántőkealapot az Optima Befektetési Alapkezelő tulajdonosaként.

A tranzakció azonban rövid életűnek bizonyult. A Varga Mihály vezette jegybanki vezetés márciusban lényegében visszafordította az ügyletet, így az Optima Befektetési Alapkezelő részvényei visszakerültek az Optima tulajdonosához.

Az ügyben egyébként 2025 áprilisában büntetőfeljelentés is született. A Népszava akkor arról írt, hogy az MNB alapítványaihoz köthető új vezetés csalás, hűtlen kezelés, hamis magánokirat felhasználása, a számvitel rendjének megsértése, valamint tartozás fedezetének elvonása miatt tett feljelentést a Fővárosi Főügyészségen. A feljelentés az értékpapír-kölcsönügyletet is érintette.

A mostani közlemény szerint az MNB a rendelkezésére álló dokumentumokat és információkat átadta az ügyészségnek. A jegybank hangsúlyozta, hogy új vezetése elkötelezett az átlátható és felelős gazdálkodás mellett, és a továbbiakban is együttműködik a nyomozóhatósággal.

Az értékpapír-kölcsönügylet a jegybanki alapítványok gazdálkodása körül kirobbant, több százmilliárd forintos vagyonvesztést feltáró ügy egyik eleme. Az Állami Számvevőszék korábbi vizsgálata szerint az Optima által felépített, több országon és több magántőkealapon átívelő céghálózatnak nem volt azonosítható racionális gazdasági indoka, az új Optima-vezetés pedig később csaknem 270 milliárd forintos vagyonvesztést állapított meg.

A mostani MNB-közleményből ugyanakkor nem derül ki, hogy az ügyészség milyen új eljárási lépést tett, illetve milyen szakaszban van a nyomozás. A jegybank közlése így elsősorban arról szól, hogy az új vezetés átadta a birtokában lévő, az értékpapír-kölcsönügyletre vonatkozó dokumentációt a hatóságnak.