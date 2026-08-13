Gyanúsított még mindig nincs, tanúkat már kihallgattak a Matolcsy-klán körül gyűrűző MNB-botrányban

A rendőrség, illetve a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) 2025 februárja óta nyomoz a Magyar Nemzeti Bankot (MNB) érintő bűncselekmények ügyében. A gyanú hűtlen kezelés; egyszerre vizsgálják az MNB-alapítványok ügyét és a nemzeti bank gyanús székházberuházásait. A nyomozást az Állami Számvevőszék jelentése és feljelentése indította el az MNB alapítványa, a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány (PADME) ügyében, ahol az első gyanú szerint akár 300 milliárdos kár is keletkezhetett, egyrészt a jegybanki alapítványnál, másrészt a kecskeméti Neumann János Egyetem alapítványánál.
Mint ismert, az ÁSZ azt tárta fel, hogy a PADME az eredetileg 500 milliárd forintos vagyonából több száz milliárd forintot vesztett el téves vagy szándékoltan kárt okozó befektetési döntések miatt. Jelentése szerint a PADME vagyonkezelő cége, az Optima Befektetési Zrt. bonyolult céghalóban és magántőkealapok rendszerében tüntette el a közvagyont. Miközben a veszteséges tőzsdei ügyleteken százmilliárdok úsztak el, az ügyben érintett cégeken keresztül a volt MNB-elnök családtagjai, a fia, Matolcsy Ádám és köre olyan üzleteket kötött, amelyek nyomán több milliárd forintos magánvagyonok jöhettek létre.Átírt jelentések, teljes, 266 milliárdos vagyonvesztés a Matolcsy-féle jegybanki alapítványnálMatolcsy Ádám már menekíti, amit lehet, de a parlamenti választás után jöhetnek még részletek az MNB-botrányban lenyúlt százmilliárdokrólMég mindig nem hallgattak ki egyetlen gyanúsítottat sem az MNB-botrány ügyében
2025 márciusában a Varga Mihály vezette Magyar Nemzeti Bank újabb feljelentést tett, hűtlen kezelést sejtve az MNB székházának a felújítása kapcsán, amelynek a kivitelezője a Raw Development Kft. volt. A cég tulajdonosa Somlai Bálint, akit baráti-üzleti kapcsolatok fűznek Matolcsy Ádámhoz. A rendőrség, illetve a nyomozó főügyészség – miután magához vonta az ügy felügyeletét – ezekben az esetekben 2025 februárja óta nyomoz.Egyetlen nap alatt 51 bankszámláját szüntette meg Matolcsy Ádám barátjának a cége
Az első sajtótájékoztató az ügyben röviddel a kormányváltás után, 2026. május végén volt, amelyet a nyomozó szervek közösen tartottak. Itt kiderült többek között az is, hogy 2026 májusáig összesen 92 milliárd forintot zároltak 97 magánszemélynél, 36 cégnél, illetve 11 magántőkealapnál az üggyel kapcsolatban, egyelőre bizonyítékként. A májusi sajtótájékoztató alatt végeztek napokig tartó házkutatásokat, ahol több ezer oldalnyi iratot, illetve hatalmas mennyiségű elektronikus adatot gyűjtöttek be.Matolcsy Ádám dubaji cégéhez került egy milliárdos értékű egykori MNB-alapítványi ingatlanMNB-ügy: 91 milliárdot foglalt le a rendőrség
Az elmúlt két hónapban a Központi Nyomozó Főügyészség újabb tanúkat is meghallgatott és további adatokat is bekért, gyanúsítotti kihallgatás azonban még nem történt – válaszolták kérdésünkre.
Az ügyészség a gyanúsítást nem fogja elkapkodni az ügy bonyolultsága miatt, ráadásul nyomozástechnikai szempontból sem kapkodják el a kényszerintézkedéseket – erről még a májusi sajtótájékoztatón beszélt Fürcht Pál, a KNYF azóta távozott vezetője.
Az ügyészek, rendőrök a májusi tájékoztatón jelezték, hogy érzik a társadalom nyomását, az ügy kiemelt közfigyelmet kap, igyekeznek minél hamarabb, törvényesen lefolytatni – de ez akár éveket is igénybe vehet. Arról nem beszélve, hogy ha el is készül idővel a vádirat, a bírósági szakasz további hónapokat, éveket igényelhet a tapasztalatok szerint, de láthatóan erről még korai beszélni, hiszen gyanúsítások sem történtek az ügyben.
Matolcsy Ádám előrébb lépett
A korábbi jegybankelnök fiát, Matolcsy Ádámot nevezték ki a Dry Immo Zrt. vezérigazgatójává, amit át is kereszteltek Obsidian Capital Zrt.-re – írta meg a G7. A cégnek többségi tulajdona van az MNB-botrány egyik kulcsvállalatában, a Quartz Befektetési Alapkezelő Zrt.-ben. A Dry Immo korábban Matolcsy barátjához és üzlettársához, Száraz Istvánhoz volt kapcsolható – innen is eredhet a cég elnevezése, hiszen az angol „dry” szárazat jelent. A lap szerint a vállalat körüli név- és személyi változások arra utalnak, hogy a cégcsoport „elkezdett eltávolodni Száraz Istvántól, és közeledik Matolcsy Ádámhoz”.