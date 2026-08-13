Gyanúsított még mindig nincs, tanúkat már kihallgattak a Matolcsy-klán körül gyűrűző MNB-botrányban

Matolcsy György;nyomozás;Központi Nyomozó Főügyészség;MNB alapítványok;Matolcsy Ádám;

2026-08-13 05:50:00 CEST

Az elmúlt két hónapban tanúkihallgatásokra került sor az MNB-ügyekben, gyanúsított még nincs – közölte a Népszavával a Központi Nyomozó Főügyészség.

A rendőrség, illetve a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) 2025 februárja óta nyomoz a Magyar Nemzeti Bankot (MNB) érintő bűncselekmények ügyében. A gyanú hűtlen kezelés; egyszerre vizsgálják az MNB-alapítványok ügyét és a nemzeti bank gyanús székházberuházásait. A nyomozást az Állami Számvevőszék jelentése és feljelentése indította el az MNB alapítványa, a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány (PADME) ügyében, ahol az első gyanú szerint akár 300 milliárdos kár is keletkezhetett, egyrészt a jegybanki alapítványnál, másrészt a kecskeméti Neumann János Egyetem alapítványánál.

Mint ismert, az ÁSZ azt tárta fel, hogy a PADME az eredetileg 500 milliárd forintos vagyonából több száz milliárd forintot vesztett el téves vagy szándékoltan kárt okozó befektetési döntések miatt. Jelentése szerint a PADME vagyonkezelő cége, az Optima Befektetési Zrt. bonyolult céghalóban és magántőkealapok rendszerében tüntette el a közvagyont. Miközben a veszteséges tőzsdei ügyleteken százmilliárdok úsztak el, az ügyben érintett cégeken keresztül a volt MNB-elnök családtagjai, a fia, Matolcsy Ádám és köre olyan üzleteket kötött, amelyek nyomán több milliárd forintos magánvagyonok jöhettek létre.

2025 márciusában a Varga Mihály vezette Magyar Nemzeti Bank újabb feljelentést tett, hűtlen kezelést sejtve az MNB székházának a felújítása kapcsán, amelynek a kivitelezője a Raw Development Kft. volt. A cég tulajdonosa Somlai Bálint, akit baráti-üzleti kapcsolatok fűznek Matolcsy Ádámhoz. A rendőrség, illetve a nyomozó főügyészség – miután magához vonta az ügy felügyeletét – ezekben az esetekben 2025 februárja óta nyomoz.

Az első sajtótájékoztató az ügyben röviddel a kormányváltás után, 2026. május végén volt, amelyet a nyomozó szervek közösen tartottak. Itt kiderült többek között az is, hogy 2026 májusáig összesen 92 milliárd forintot zároltak 97 magánszemélynél, 36 cégnél, illetve 11 magántőkealapnál az üggyel kapcsolatban, egyelőre bizonyítékként. A májusi sajtótájékoztató alatt végeztek napokig tartó házkutatásokat, ahol több ezer oldalnyi iratot, illetve hatalmas mennyiségű elektronikus adatot gyűjtöttek be.

Az elmúlt két hónapban a Központi Nyomozó Főügyészség újabb tanúkat is meghallgatott és további adatokat is bekért, gyanúsítotti kihallgatás azonban még nem történt – válaszolták kérdésünkre.

Az ügyészség a gyanúsítást nem fogja elkapkodni az ügy bonyolultsága miatt, ráadásul nyomozástechnikai szempontból sem kapkodják el a kényszerintézkedéseket – erről még a májusi sajtótájékoztatón beszélt Fürcht Pál, a KNYF azóta távozott vezetője.

Az ügyészek, rendőrök a májusi tájékoztatón jelezték, hogy érzik a társadalom nyomását, az ügy kiemelt közfigyelmet kap, igyekeznek minél hamarabb, törvényesen lefolytatni – de ez akár éveket is igénybe vehet. Arról nem beszélve, hogy ha el is készül idővel a vádirat, a bírósági szakasz további hónapokat, éveket igényelhet a tapasztalatok szerint, de láthatóan erről még korai beszélni, hiszen gyanúsítások sem történtek az ügyben.