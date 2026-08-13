Nem támogatta a Sándor-palota a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat vezetőjének tábornoki kinevezését

főigazgató;Honvédelmi Minisztérium;kinevezés;előléptetés;Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat;megtagadás;tábornoki rang;Ruszin-Szendi Romulusz;Forsthoffer Ágnes;

2026-08-13 18:09:00 CEST

Forsthoffer Ágnes házelnök, aki még jelenleg az államfői jogköröket gyakorolja, jogi problémát jelzett. Szuvák Attila lenne az új vezető, de a korábban nyugdíjazott katona a kérelem benyújtásakor még nem volt hivatásos állományban. Személye azonban vitát kavart a szolgálaton belül.

A Sándor-palota nem írta alá a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (KNBSZ) jelenlegi főigazgató-helyettesének, Szuvák Attilának a tábornoki kinevezését – írja a hvg360. A lap már korábban írt arról, hogy a Ruszin-Szendi Romulusz vezette Honvédelmi Minisztérium (HM) az akkor nyugállományú ezredest tenné a nemzetbiztonsági szolgálat élére. Csakhogy több probléma is akadt, ahogy arról korábban a hvg és a Magyar Hang információira hivatkozva, mi is beszámoltunk.

Szuvákot a honvédségi fiatalítás címén ezredesként küldték nyugdíjba a KNBSZ-től 2023-ban. Eddig civilként volt főigazgató-helyettesű A jelenleg a köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök, Forsthoffer Ágnes hivatala szerint azért 2026. július 27-én, a hivatásos szolgálati jogviszony létesítésével egyidejűleg érkezett be a HM-től előterjesztés az államfőhöz a dandártábornoki kinevezésről, amit azonban további intézkedés nélkül négy nappal később visszaküldtek a honvédelmi tárcának. A gond, hogy előbb kellett volna hivatalos állományba venni, és csak utána felterjeszteni, hogy főigazgatónak is kinevezhessék.

A cikk szerint azonban ez csak a kisebb gond, a formai hiba nyilván orvosolható lenne, hiszen – a lapnak küldött válasz alapján – Szuvák Attilát augusztus 1-jétől már állományba vették. Csakhogy a döntés kapcsán a Magyar Honvédség és a KNBSZ állományának a hvg360-nak névtelenül nyilatkozó tagjai egyöntetűen azt mondták, hogy Szuvák személye belső feszültségeket szül. Őt állítólag az állomány nagy része nem fogadja el, a szakmai hozzáértését megkérdőjelezik, nem rendelkezik vezetői tapasztalattal, de összeférhetetlenségről is beszámoltak.

A felmerülő aggályokra nem reagált a kormány vagy a honvédelmi tárca, azonban Ruszin-Szendi Romulusz, az üggyel kapcsolatban – a korábbi hvg cikk állításait nem említve és nem cáfolva –, azt írta, hogy a nemzetbiztonság nem a nyilvánosság előtt zajló népszerűségi verseny. Hozzátette, hogy vezetői döntéseket nem kommentmezőkben, nem névtelen „szakértők” véleménye alapján és végképp nem politikai hangulatkeltésre hoz meg. A jelenlegi helyzet furcsasága, hogy Szuvák Attila neve már a KNBSZ oldalán is fent van mint egyedüli főigazgató-helyettes. Jelenlegi státuszában ő vezeti a nemzetbiztonsági szolgálatot, bár a jogkörei korlátozva vannak.