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2026-08-01 14:14:00 CEST

Több mint 200, az Orbán-kormány alatt kirúgott katona lépne vissza a Magyar Honvédségbe

A méltatlanul eltávolított katonák ugyanazzal a rendfokozattal és illetménnyel vehetik fel újra az egyenruhát, mint amellyel leszerelésre kényszerítették őket.