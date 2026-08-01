Több mint 200, az Orbán-kormány alatt kirúgott katona lépne vissza a Magyar Honvédségbe

Megtörtént, amire nagyon régóta várunk, „a gyilkos Bálna megszelídült”. Több mint kétszázan jöttek ma el, hogy meghallgassák a tájékoztatót arról, hogyan tudnak visszaszerelni a Magyar Honvédségbe – mondta szombat délutáni Facebook-videójában Ruszin-Szendi Romulusz. A honvédelmi miniszter – ahogy korábban megírtuk – aznap délelőttre hívta a ferencvárosi Duna-parton lévő, Bálna néven ismert épületbe mindazokat, akiket az Orbán-kormány alatt fiatalításra vagy a Covid-oltás elutasítása miatt elküldtek, leszereltek.
A szándék teljesen világos, azokat, akiket kirúgtak „fiatalítás” címén, ha szeretnének, továbbra is tudnak egyenruhában szolgálni a Magyar Honvédségért és Magyarországért. Akik eljöttek és meghallgattak, azok kaptak válaszokat – tette hozzá a miniszter, aki ezt az ismertetője után kapott tapsokból is leszűrte.Hunyaditól Bemig, avagy öt hadvezér a magyar történelemből, akit Szalay-Bobrovniczky Kristóf simán kirúgott volna a legnagyobb győzelmek előttSzerda éjfélig még regisztrálhatnak a méltatlanul eltávolított katonák a Magyar Honvédségbe való visszatérésre
Megvan az az eljárásrend, hogy valóban mikor és hogyan tudnak csatlakozni újra egyenruhában, azzal a rendfokozattal és azzal a minimális illetménnyel, amivel elküldték őket a Magyar Honvédség kötelékéből. Várjuk őket, mert mi tényleg senkit sem hagyunk hátra – zárta, a már tőle megszokott fordulattal mondandóját Ruszin-Szendi Romulusz.