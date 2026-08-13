Négymeccses eltiltást kapott a Nyíregyháza vezetőedzője, noha az MLSZ elismerte, hibázott a játékvezető

Nyíregyháza;eltiltás;Debreceni Egyetem;Magyar Labdarúgó Szövetség;Bódog Tamás;

2026-08-13 18:05:00 CEST

Bódog Tamás, az NB I-ben szereplő Nyíregyháza vezetőedzője négy mérkőzésre szóló eltiltást kapott a Magyar Labdarúgó Szövetség fegyelmi bizottságától. A tapasztalt tréner úgy érzi, nincs értelme fellebbeznie az ítélet ellen. Kitart az igaza mellett, de belátta, a viselkedése helytelen volt.

A Magyar Labdarúgó Szövetség fegyelmi bizottsága négy mérkőzésre szóló eltiltást szabott ki Bódog Tamásra - olvasható a Nyíregyháza Spartacus honlapján. Az 55 esztendős vezetőedzőt a vasárnapi, DVSC elleni bajnoki lefújását követően állította ki Rúsz Márton játékvezető. A heves vita során még a biztonságiak is a pályára futottak.

Bódog Tamás az incidens után az M4 Sportnak nyilatkozott: elmondta, a játékvezető melyik ítéletét kérte számon. A találkozó 63. percében egy légi párharc után a nyíregyházi Temesvári Attila megjegyzést tett a földön maradó Batik Bencének, aki erre reagálva lekönyökölte, Rúsz pedig mindkét játékosnak sárga lapot mutatott fel, ráadásul a Szpari védőjét később második sárga lappal kiállította. Temesvári végül egymeccses eltiltást kapott.

„Szerettünk volna jól szerepelni, a végén nem tudom, a bíró milyen irányba próbálkozott… Azért állított ki, mert megkérdeztem, miért nem adott piros lapot tiszta ütésért, miért állította ki az emberemet, miért adott neki sárga lapot, amikor őt ütik meg. Hibázhat a bíró, ő is emberből van, de… arrogáns, ennyi” – mondta akkor a Nyíregyháza vezetőedzője.

Bódog Tamás nem fellebbez

„Nincs értelme fellebbezni, mert tartom magam, ahhoz, amit mondtam és amiért kiállítottak. Mégpedig hogy «elcsaltátok a meccset» - reagált az eltiltásra Bódog a Nemzeti Sportnak. „Na, itt mondom azt, hogy néhány embernél a bizottságban fent a toronyban nincs minden rendben, de próbálják a megmagyarázhatatlant megmagyarázni, hogy miért kellett az én játékosomat is büntetni. Főleg úgy, hogy saját maguk is elismerik a hibájukat. Edzőként kutya kötelességem a saját játékosaimat védeni, kiállni mellettük.

Nem mondom azt, hogy nem érdemlek büntetést, de az az arrogancia, amit egyes játékvezetők képviselnek, vérlázító.

A baj ezzel csak az, hogy az ilyen döntésekkel a többi bírót hozza kellemetlen helyzetbe. Mert lehet hibázni, de könyörgöm, a VAR idejében? Akkor legalább nézzék vissza, nem? És ő volt az elmúlt év játékvezetője, amivel a többi bírót is beárazta ezzel a döntésével. Szóval úgy gondolom (és ezért nincs értelme a fellebbezésnek), hogy a kompenzáció sikerült, és joggal pályázhat a debreceni díszpolgári címre. Természetesen még egyszer kihangsúlyozom, hogy sajnálom, hogy kiakadtam, és így nem lehet viselkedni.”

Elismerte a hibát az MLSZ

Az MLSZ szerdán közleményben jelezte: megbünteti Rúsz Márton játékvezetőt, mert hibás döntést hozott. Mint írták: Temesvári első sárga lapja indokolt volt, mert az európai szövetség szakmai iránymutatása alapján az ilyen jellegű konfrontáció esetén mindkét csapatból legalább egy-egy játékost figyelmeztetésben kell részesíteni. A nyíregyházi játékos második sárga lapos kiállítása is szakmailag helyes döntés volt, mert szabálytalanságával egy lendületesen kibontakozó, ígéretes támadást állított meg.

„Batik Bence esetében viszont a játékvezető hibázott, mert az ilyen szabálytalanság - szándékos fejen vagy arcon ütés - piros lappal büntetendő. Az ő esetében a kiállítás elmaradt, azaz a játékvezető hibás döntést hozott. A folyamatos és szigorú teljesítményértékelés folyamatában a súlyos hibák nem maradnak következmény nélkül. A vasárnapi Debrecen-Nyíregyháza mérkőzésen hibázó játékvezetők is büntetésben részesülnek” – áll az MLSZ állásfoglalásában.