Az FBI források megnevezését követeli a The New York Times újságírójától

USA;sajtószabadság;The New York Times;Trump-adminisztráció;

2026-08-17 17:50:00 CEST

A neves amerikai napilap külsős munkatársa két éve írt cikket a Navy Seal különleges egység Észak-Koreában végrehajtott titkos akciójáról, amelyben fegyvertelen koreai személyek is életüket vesztették.

Az amerikai szövetségi nyomozóiroda (FBI) ügynökei virginiai ügyészek idézését adták át Matthew Cole oknyomozó újságírónak még februárban, amelyben követelik a forrásai és kontaktlistája megnevezését. A The New York Times egyik munkatársával közösen írt munka a Navy Seal Team 6 különleges egység 2019-es akciójáról igyekezett lerántani a leplet, amelynek célja az észak-koreai partok közelében elhelyezett lehallgató készülék telepítése volt. A cikk szerint az akciónak kettő vagy három fegyvertelen észak-koreai állampolgár is áldozatul esett.

Az eset nagy port kavar az amerikai sajtó világában, ugyanis megkérdőjelezi a szólás- és véleményszabadságról szóló 1-es számú alkotmánykiegészítést, ezzel pedig az amerikai sajtószabadságra is árnyekot vet. Az újságíró ügyvédje szerint az ügyfelét „nem fogják megfélemlíteni és folytatni fogja a fontos munkáját. Megvédi a sajtószabadságot és az első alkotmánykiegészítést az adminisztráció arcátlan támadásaitól, és betartja a forrásainak tett ígéretét.”

A Cole-t ért incidens nem az egyetlen támadás, amely a The New York Times munkatársait érte idén a Trump-adminisztráció részéről.

Júliusban egy újságíró vádesküdtszék előtti megjelenésre szóló idézést kapott, miután megírták: a titkosszolgálat tanácsára Trump elnök a Katartól kapott Air Force One elnöki repülőgép helyett egy másik, régebbi modellel hagyta el a törökországi NATO-csúcs helyszínét.

A lap fellebezése nyomán az igazságügyi minisztérium nemrégiben ugyan ejtette a vádhatóság követelését, ám az ügy rámutat arra az aggasztó folyamatra, amelynek során a Trump-adminisztráció folyamatosan szűkíteni próbálja az amerikai sajtó mozgásterét és tevékenységének szabadságát.