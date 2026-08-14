Áradó színházi szabadság a Szigeten

színház;Sziget Fesztivál;

2026-08-14 19:15:00 CEST

Évről évre izgalmas színházi produkciókat kínál a Sziget Fesztivál. Ez most sincs másként: a francia Company XY Möbius és a hazai színeket képviselő Recirquel Liberty Love Rave című projektje igazi kortárs összművészet, látványos és megható pillanatokkal egyaránt.

Nézem a francia Company XY társulat mutatványait és rögtön a bizalom jut az eszembe. A táncosok úgy repkednek a levegőben, úgy állnak egymás nyakába, hogy közben érezhetően biztonságban érzik magukat. Bíznak egymásban és ez mindenen átsegíti őket. Még akkor is, ha hibáznak. Előfordult, hogy valamelyikőjük leesett a másik nyakából, vagy válláról, de mindig volt, aki elkapta. Persze az egyórás előadás alatt többnyire hihetetlen precizitással dolgoztak. Az akrobatika, a gyorsulás keveredett a lelassulással, illetve a csendekkel.

A Möbius című előadás egyszerre volt cirkusz és érzékeny táncszínház. Minden táncosnál nemcsak a mozgására figyelhettünk, hanem a tekintetére, a gesztusaira is. Nem tudom, mennyi gyakorlás szükséges egy ennyire professzionális előadáshoz, de a társulat annyira megnyerően és szerethetően adta elő a produkciót, hogy ez nagyon sok munkaóra, próba nélkül biztosan nem jöhetett volna létre. Az előadók mezítláb mozogtak, táncoltak végig. Többségük fekete, néhányan fehér dresszben. A fehérek kerültek leginkább a magasba, a feketék pedig tartották a többieket. Miközben óriási figyelem és fegyelmezettség volt szükséges a színpadi jelenléthez, az előadásból áradt a szabadság.

Legutóbb a Pina Bausch által alapított Tanztheater Wuppertal áprilisi vendégjátékán éreztem hasonlót a Müpában, a Bartók Tavaszon. A Möbiust minden este nyolckor játsszák a Sziget Le Grand Theatre helyszínén, érdemes beülni az előadásra, akár más párhuzamos program rovására is.

Ugyanez érvényes a Recirquel Liberty Love Rave című éjszakai produkciójára, ugyancsak a Sziget színházi helyszínén. Vági Bence társulata sorra hozza létre a látványos, sokszereplős magas színvonalú projekteket, ez jellemző az új, kifejezetten a Sziget Fesztiválra az AK Dance Community csapatával közösen jegyzett a drag queen, a street tánc, az újcirkusz és elektronikus zene elmeit vegyítő előadására. A produkcióra annyian kíváncsian voltak, hogy többeknek már csak állóhely jutott. Nagyon a Szigethez illik ez az előadás és valóban ebből is árad a szabadság.

Sok táncos, akrobata, zsonglőr, légtornász, DJ vesz részt a leginkább egy fék nélküli partinak tűnő kavalkádban, amelyben nagyon is van rendszer, sok egymástól markánsan elütő, egymás mellé tett momentummal. Az egész most is nagyon profi, gördülékeny és több meglepetést is tartogató. A show vezetője, házigazdája Valerie Divine ikonikus nőalakokat – Lady Gaga, Maria Callas, Marilyn Monroe és Édith Piaf – idéző lipsync-előadásokkal is megjelenik a színpadon. Aki felismeri a nézők közül a megidézett művészt, hatalmas sikollyal reagál az adott epizódra. Külön színt kap a produkcióban a néptánc szerepeltetése. A látványos, rendkívül hatásos előadás minden éjjel tizenegykor kezdődik a Sziget Le Grand Theatre színpadán.