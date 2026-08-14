Banksy három művének eltávolítása mintegy 150 ezer fontjába kerül a brit adófizetőknek

Banksy;

2026-08-14 12:45:00 CEST

Csaknem 150 ezer fontba (175 ezer euróba) került három Banksy-mű eltávolítása és őrzése a kapcsolódó kiadásokkal együtt a brit államkasszának.

Újra felmerült a kérdés, vajon Banksy munkáit vandalizmusnak vagy értékes köztéri művészetnek kell-e tekinteni, és hogy az eltávolításuk költségeihez az adófizetőknek is hozzá kell-e járulniuk. A három mű közül a legdrágább egy, a londoni Királyi Bíróság épületére 2025 szeptemberében felfestett falfestmény, amely egy tehetetlen tüntetőt ábrázolt, aki a földön fekve egy vérrel beszórt transzparenst tart, miközben egy bíró kalapáccsal a kezében fenyegetően tornyosul fölé. A Euronews írt erről, hozzátéve, sokan úgy látták, ez válasz a brit kormány Palestine Action nevű aktivista csoport elleni kemény fellépésére. A BBC szerint az eltávolítás és a biztonsági intézkedések eddig már több mint 85 ezer fontba (100 ezer euróba) kerültek, de a folyamat nem ért véget, a költségek további emelkedésére számítanak.

Egy közérdekű adatigénylés nyomán vált ismertté a költségek részletes bontása: az Igazságügyi Minisztérium közölte a BBC-vel, hogy 50 ezer fontot (59 ezer eurót) költöttek arra, hogy lecsiszolják a festéket a Carey Streeten álló, II. kategóriás műemlékvédelem alatt álló épületről. További 35 ezer fontot (41 ezer eurót) túlórára és biztonsági kiadásokra fordítottak.

Más esetben viszont arra megy el a pénz, hogy Banksy egy alkotását megőrizzék.

Egy áprilisban, Londonban felbukkant Banksy-szobor megvédésére például 60 ezer fontot (70 ezer eurót) költöttek, hogy finanszírozzák a biztonsági korlátokat, személyzetet és adminisztratív kiadásokat. A mű egy férfit ábrázol, aki kilép a talapzatról, miközben zászlórudat tart, a lobogó pedig eltakarja az arcát.

A másik művet Banksy 2024 augusztusában készítette: piranhatartállyá alakított egy, a City of London rendőrséghez tartozó őrbódét. Ezt a művet később 2200 font (2500 euró) költséggel eltávolították, és az év későbbi szakaszában a London Museum állandó kiállítására kerül.