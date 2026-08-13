Úszó Eb: aranyérmes a magyar férfi 4x100-as váltó

K. M.

úszó Európa-bajnokság;Milák Kristóf;Németh Nándor;Szabó Szebasztián;Kós Hubert;

2026-08-13 20:07:00 CEST

Országos csúccsal aranyérmet nyert a Kós Hubert, Szabó Szebasztián, Németh Nándor, Milák Kristóf összeállítású 4x100 méteres gyorsváltó csütörtökön a párizsi úszó Európa-bajnokságon.

Országos csúccsal aranyérmet nyert a Kós Hubert, Szabó Szebasztián, Németh Nándor, Milák Kristóf összeállítású 4x100 méteres gyorsváltó csütörtökön a párizsi úszó Európa-bajnokságon. A magyar staféta 3:10.03 perces idővel diadalmaskodott, ezzel a tokiói olimpián ötödik csapat 3:11.06-os idejét adta át a múltnak - írja az MTI.

Ez a második magyar aranyérem a csütörtöki versenynapon, korábban Milák 100 méter pillangón minden idők második legjobb eredményével, Európa-csúccsal győzött.

Nem sokkal korábban Pádár Nikolett hatodik lett 200 méteres gyorsúszásban. Kós Hubert pedig nem jutott döntőbe 50 méteres hátúszásban, összesítésben a 14. helyen búcsúzott.