Európa-csúccsal nyert Milák Kristóf 100 pillangón

úszó Európa-bajnokság;Milák Kristóf;

2026-08-13 18:55:00 CEST

Milák Kristóf Európa-csúccsal (49.48 mp) aranyérmet nyert 100 méteres pillangóúszásban csütörtökön a párizsi Európa-bajnokságon. Kós Hubert (50.25 mp) egyéni csúccsal negyedik lett.

Magyar sikerrel kezdődött a párizsi Európa-bajnokság csütörtök délutáni programja: Milák Kristóf az amerikai Caeleb Dressel világrekordjától mindössze három századdal elmaradva 49.48 másodperces időeredménnyel aranyérmet szerzett. A szám másik magyar versenyzője, Kós Hubert egyéni csúcsot úszott, az 50.25-ös eredmény a negyedik helyre volt elég.

Mindkét magyar érdekelt lesz még az esti programban: a 4x100 méteres gyorsváltók döntőjét 19.43 órakor rendezik. Az 50 hát középdöntőjében is érdekelt Kós kezd, majd Szabó Szebasztián és Németh Nándor következik, a végén pedig Milák ugrik medencébe.