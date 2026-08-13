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Milák Kristóf a 100 méteres pillangó-úszás döntője után augusztus 13-án

Európa-csúccsal nyert Milák Kristóf 100 pillangón

Milák Kristóf Európa-csúccsal (49.48 mp) aranyérmet nyert 100 méteres pillangóúszásban csütörtökön a párizsi Európa-bajnokságon. Kós Hubert (50.25 mp) egyéni csúccsal negyedik lett.

Magyar sikerrel kezdődött a párizsi Európa-bajnokság csütörtök délutáni programja: Milák Kristóf az amerikai Caeleb Dressel világrekordjától mindössze három századdal elmaradva  49.48 másodperces időeredménnyel aranyérmet szerzett. A szám másik magyar versenyzője, Kós Hubert egyéni csúcsot úszott, az 50.25-ös eredmény a negyedik helyre volt elég.

Mindkét magyar érdekelt lesz még az esti programban: a 4x100 méteres gyorsváltók döntőjét 19.43 órakor rendezik. Az 50 hát középdöntőjében is érdekelt Kós kezd, majd Szabó Szebasztián és Németh Nándor következik, a végén pedig Milák ugrik medencébe.

Bódog Tamás, az NB I-ben szereplő Nyíregyháza vezetőedzője négy mérkőzésre szóló eltiltást kapott a Magyar Labdarúgó Szövetség fegyelmi bizottságától. A tapasztalt tréner úgy érzi, nincs értelme fellebbeznie az ítélet ellen. Kitart az igaza mellett, de belátta, a viselkedése helytelen volt.