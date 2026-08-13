Tarr Zoltán: Vidnyánszky Attila valótlanságokat állít

Nemzeti Színház;Vidnyánszky Attila;Tarr Zoltán;

2026-08-13 22:10:00 CEST

A Nemzeti Színház főigazgatója este az ATV Egyenes Beszéd című műsorában azt nyilatkozta, hogy pénteken a minisztériumban szerződést bontanak vele.

"Vidnyánszky Attila csütörtök este az ATV műsorában rosszhiszemű állításokat tett, amely megnehezíti az intézmény és a fenntartó közötti párbeszédet. A független, átlátható kulturális működés egyik alapja az érdemi és tisztességes párbeszéd folytatása a hisztériakeltés helyett" - írta a Nemzeti Színház főigazgatójának nyilatkozatára reagálva Tarr Zoltán.

A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter friss Facebook-posztjában hozzátette, a fenntartó legfőbb célja, hogy minden intézmény, így a Nemzeti Színház is átláthatóan végezze kulturális közszolgáltató tevékenységét, olyan intézményként működjön, ahol a társulat és a nézők az elsők. "Sajnálattal látjuk, hogy ennél Igazgató Úrnak a hazugságokkal szerzett kattintásvadászat többet ért" - zárta posztját Tarr Zoltán.

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Ahogyan arról mi is beszámoltunk, az ATV Egyenes Beszéd című műsorában arról beszélt, hogy pénteken a minisztériumban szerződést bontanak vele. Állítása szerint délelőtt 9 órára rendelte be a minisztérium vezetése. Szerinte elmenesztése már eldöntött tény, csak a körülményekről nem tájékoztatták még.