Vidnyánszky Attila: Pénteken szerződést bonatak velem

Nemzeti Színház;Vidnyánszky Attila;szerződésbontás;behívás;Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium;

2026-08-13 21:28:00 CEST

A Nemzeti Színház főigazgatója közölte, ha nem írják le, mi a szakmai indoka a leváltásának, akkor ő nem fogja azt aláírni.

Pénteken szerződést bontanak velem – állította Vidnyánszky Attila a Nemzeti Színház főigazgatója, az ATV Egyenes Beszéd című műsorában. Elmondta, péntek délelőtt 9 órára rendelte be a Tarr Zoltán vezette Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium vezetése. Szerinte elmenesztése már eldöntött tény, csak a körülményekről nem tájékoztatták még.

Az illetékes helyettes-államtitkáról tudom, hogy felfüggesztenének és szeretnék, hogy közös megegyezéssel távozzak, és érjen véget a történet a közigazgatási államtitkár jelenlétében – mondta Vidnáynszky, hozzátéve, ő hónapok óta vár egy találkozásra Tarr Zoltán miniszterrel.

"Úgy küldenek el vádakkal, hogy én nem tudom, miért. Egy feltétellel hajlandó vagyok önként aláírni a felmentésemet, ha leírják papírra, hogy mely szakmai okok mentén. Most azt mondják, hogy az ideológia félre van téve, csak a szakma számít, akkor írják le, hogy a Nemzeti Színházat miért nem vezethetem" – tette hozzá Vidnyánszky Attila. Mint mondta, elfogadja, hogy egy új politikai vezetés más kulturális vagy színházi irányt kíván követni, de szerinte ebben az esetben is világosan meg kellene nevezni a leváltás szakmai okait. Felidézte, hogy elődje, Alföldi Róbert a kormányváltás után még kitölthette a mandátumát, miközben neki jelenleg még két év lenne hátra a szerződéséből.

A NER kultúrpolitikájának meghatározó alakja szerint a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) az elmúlt években jelentősen fejlődött, különösen a nemzetközi kapcsolatok területén. Állítja, hogy „nem történtek olyan erkölcsi visszaélések, amelyek a korábbi érát jellemezték, mint például fiatal hallgatók levetkőztetése, vízes pólós felvételi és kötelező leszbikus csókok”. Az NKA-botrányról azt állította, hogy az általa ismert és a bizottságban megtárgyalt támogatási döntések szakmai szempontból korrektek voltak, a vitatott milliárdos pénzosztásokra pedig a testület tagjai nem láttak rá. Elmondása szerint már a botrány nyilvánosságra kerülése előtt kihagyta a testület utolsó két ülését, amikor hozzá is eljutottak az első hírek a kifogásolt pénzekről.

Emlékezetes, a választás után alig néhány nappal Nagy Ervin leszögezte, hogy a főigazgatónak mennie kell. –„Mi nem a Fidesz színvonalán cserélgetünk majd embereket, de aki annyi bűnt követett el a magyar színházi élet ellen, mint Vidnyánszky Attila, annak nyilván nem sok keresnivalója van a magyar kulturális döntéshozatalban” – nyilatkozta akkor a HVG-nek a tiszás országgyűlési képviselő.