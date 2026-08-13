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2026-08-13 19:49:00 CEST

Kizárta az újbudai Fidesz-frakció azt a képviselőjét, akinek köze lehetett a Király Nórához köthető civil szervezetek korrupciós ügyéhez

A fővárosi XI. kerület ellenzéki képviselőcsoportja szerint számukra már az esetleges érintettség is politikai és közéleti kockázatot jelent.