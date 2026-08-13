feljelentés;kizárás;civil szervezetek;Újbuda;Fidesz-frakció;korrupciógyanú;állami támogatások;Király Nóra;

Balogh Péter szelfizik egy korábbi önkormányzati ülésen

Kizárta az újbudai Fidesz-frakció azt a képviselőjét, akinek köze lehetett a Király Nórához köthető civil szervezetek korrupciós ügyéhez

A fővárosi XI. kerület ellenzéki képviselőcsoportja szerint számukra már az esetleges érintettség is politikai és közéleti kockázatot jelent.

A Fidesz újbudai frakciója kizárta a soraiból Balogh Pétert – írja a Telex a párt csütörtöki közleménye alapján. Indoklásuk szerint erre azért volt szükség, mert Balogh és hozzátartozójának érintettsége is felmerült a Király Nórához, köthető hét civil szervezet támogatásainak ügyében, amely miatt a Miniszterelnökség nemrég feljelentést is tett.

Mint azt mi is megírtuk, Öt év alatt több mint másfél milliárd forinttal támogatta a Rogán-féle Miniszterelnöki Kabinetiroda a Király Nórához köthető civil szervezeteket. Az ügyben a Miniszterelnökség több mint egy hónapja tett feljelentést hűtlen kezelés, hivatali visszaélés és költségvetési csalás gyanújával. Király Nóra, aki legutóbb Csepelen indult fideszes országgyűlési képviselőjelöltként, de hatalmas veresége után a pártját bírálta, korábban a fővárosi XI. kerületben mag is önkormányzati képviselő, sőt alpolgármester volt.

„A frakció és az elnökség megállapította, hogy a kialakult helyzet olyan politikai és közéleti kockázatot jelent, amely a közösség hitelességét és politikai mozgásterét érdemben befolyásolja. Ennek következtében a frakció egyhangúlag úgy döntött, hogy Balogh Pétert kizárja soraiból” – írta az ellenzéki párt a közleményben. A kizárás mellett a frakció és az elnökség felszólította Baloghot, adja vissza az önkormányzati képviselői mandátumát is.

Forsthoffer Ágnes házelnök, aki még jelenleg az államfői jogköröket gyakorolja, jogi problémát jelzett. Szuvák Attila lenne az új vezető, de a korábban nyugdíjazott katona a kérelem benyújtásakor még nem volt hivatásos állományban. Személye azonban vitát kavart a szolgálaton belül.