Lelőttek egy behatoló drónt Lettország légterében

A lett hadsereg péntek reggel az X-en közölte, hogy a NATO-szövetséges vadászgépek lelőttek egy, az ország légterébe behatoló drónt.
Már júniusban is lelőttek egy drónt Lettországban a balti államokban állomásozó francia Rafale-gépek, amelyek a NATO-hoz tartoznak.
Az Oroszországgal szomszéd balti államok területén egyre több ilyen jellegű behatolást észlelnek.
A múlt héten Németországban, a lipcsei repülőtéren, amely kulcsfontosságú logisztikai csomópont a NATO számára, valamint a katonai és polgári felszerelések Ukrajnába szállításában, felfedeztek egy "azonosítatlan robbanószerkezetet" szállító drónt, amely a forgalom ideiglenes leállását okozta.Alagutak, hamis zászlós drónakciók: veszélyesebb lett a baltikumi hibrid nyomásgyakorlás