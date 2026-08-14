Lettország;drón;orosz-ukrán háború;

Képünk illusztráció, német Eurofighter vadászgépek 2024. május 21-én a lettországi Lielvarde katonai támaszponton

Lelőttek egy behatoló drónt Lettország légterében

Az Oroszországgal szomszéd balti államok területén egyre több ilyen jellegű behatolást észlelnek.

 A lett hadsereg péntek reggel az X-en közölte, hogy a NATO-szövetséges vadászgépek lelőttek egy, az ország légterébe behatoló drónt.

Már júniusban is lelőttek egy drónt Lettországban a balti államokban állomásozó francia Rafale-gépek, amelyek a NATO-hoz tartoznak.

Az Oroszországgal szomszéd balti államok területén egyre több ilyen jellegű behatolást észlelnek.

A múlt héten Németországban, a lipcsei repülőtéren, amely kulcsfontosságú logisztikai csomópont a NATO számára, valamint a katonai és polgári felszerelések Ukrajnába szállításában, felfedeztek egy "azonosítatlan robbanószerkezetet" szállító drónt, amely a forgalom ideiglenes leállását okozta.

Kanada kőolajban gazdag nyugati tartománya évtizedek óta sérelmezi, hogy az ottawai kormány kizsákmányolja és periferiára helyezi. A szeparatista mozgalom pedig ideológiai szövetségesre is talált a Trump-kormányzatban.