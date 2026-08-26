Az amerikai igazságügyi minisztérium egy bírósági beadványban azzal érvelt, hogy veszélybe kerülhet a washingtoni Kennedy Center felújítása, ha az épületen nem tüntethetik fel Donald Trump nevét. Finanszírozás hiányában a kulturális központot szerintük akár le is bonthatják.
Próbálják kijátszani a szövetségi bíró ítéletét.
Miután a bíróság megállapította, hogy törvényellenes volt az átnevezés.
Visszavonta a szexuális bántalmazás miatt elítélt Bill Cosby amerikai színésztől díját a New York-i J. F. Kennedy Központ és a Mark Twain-díjat is visszavették a komikustól - írta a Variety.com alapján az MTI.
Billy Joel, Carlos Santana és Herbie Hancock előadóművész-zeneszerző, Martina Arroyo operaénekes és Shirley MacLaine kapja idén a washingtoni Kennedy Központ előadóművészeti díját - jelentették be a hétvégén az amerikai fővárosban.