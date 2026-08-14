Legalább 58 magyart kellett menekíteni a horvátországi erdőtűz elől

Horvátország;erdőtűz;Orbán Anita;

2026-08-14 10:56:00 CEST

Egy magyar állampolgár könnyebb végtagsérüléssel került a spliti kórházba, más magyar sérültről a Külügyminisztériumnak jelenleg nincs tudomása.

A jelenleg rendelkezésre álló információk szerint legalább 58 magyar állampolgárt kellett kimenekíteni a horvátországi erdőtűz által érintett területről. Közülük mintegy 45 főt egy sportcsarnokban helyeztek el, további 13 magyar állampolgárt pedig egy másik helyszínre menekítettek ki. A horvát hatóságok és a Vöröskereszt gondoskodik az ellátásukról – közölte Orbán Anita külügyminiszter péntek délelőtt a Facebook-oldalán.

A tárcavezető bejegyzésében hozzátette: a konzulok egész éjszaka folyamatosan fogadták a magyar állampolgárok megkereséseit, és felvették a kapcsolatot a konzuli védelemre regisztrált érintettekkel is.

„A konzuli segítséget kérők pontos száma jelenleg még nem állapítható meg, mivel a kollégák most is egyesével hívják fel az érintetteket és mérik fel, hogy kinek milyen segítségre van szüksége”

– írta a külügyminiszter.

Orbán Anita arról is beszámolt, hogy a megkeresések elsősorban a kimenekítéssel, az elhelyezéssel, a biztonságos visszatérés lehetőségével, valamint az otthagyott személyes tárgyakkal és járművekkel kapcsolatosak. Két család, összesen hét magyar állampolgár csak gyalogosan tudott elmenekülni, és jelenlegi információik szerint járművük is a tűzben maradhatott.

Egy magyar állampolgár könnyebb végtagsérüléssel került a spliti kórházba, más magyar sérültről jelenleg nincs tudomásuk. A konzuli szolgálat a kórházzal is kapcsolatban van, hogy azonnal értesüljenek arról, ha további magyar érintettről szereznek tudomást.

A bejegyzés szerint a helyszínen jelenleg két, Zadarban szolgálatot teljesítő magyar rendőr is segíti a munkát. A Belügyminisztérium rendészeti államtitkárságával egyeztetve azt kérték, hogy a két magyar rendőr egyelőre maradjon a helyszínen, és továbbra is segítse a konzuli munkát. Ennek megszervezéséről a tárca gondoskodik, szállásukat pedig a zágrábi nagykövetség biztosítja.

A másik helyszínre kimenekített 13 magyar állampolgárért két kisbusz indult el Magyarországról.

A zágrábi nagykövetség és a Konzuli Szolgálat jelenleg valamennyi ismert érintettel felveszi a kapcsolatot, felméri az egyéni segítségigényeket, közreműködik a helyi hatóságokkal való kapcsolattartásban, és szükség esetén a továbbutazás, az elhelyezés vagy más konzuli segítség megszervezésében.

A tűz további terjedését a helyi hatóságoknak sikerült megakadályozniuk, az oltás azonban továbbra is zajlik, speciális repülőgépek bevonásával. A külügyminiszter közlése szerint további evakuációról jelenleg nincs tudomásuk.