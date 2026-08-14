Kapitány István leváltotta a Magyar Posta vezetőjét

Magyar Posta;Kapitány István;

2026-08-14 12:38:00 CEST

Láng Gézát 2025 elején jelölte ki Nagy Márton a tisztségre.

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter visszahívta Láng Gézát a Magyar Posta Zrt. igazgatóságának elnöki tisztségéből. A tárcavezető pénteki Facebook-bejegyzésében az áll, a társaság igazgatósága megszüntette Láng Géza vezérigazgatói munkaviszonyát.

Az MTI felidézi, Nagy Márton akkori nemzetgazdasági miniszter 2025 elején jelölte Láng Gézát a Magyar Posta elnök-vezérigazgatójának.

Láng Géza szakmai pályáját 2003-ban kezdte a Magyar Posta leányvállalatánál, a Posta Biztosítónál, ahol nyolc évet töltött el. 2019 és 2024 között helyettes államtitkárként, majd a Magyar Posta Zrt. igazgatóságának tagjaként is segítette a vállalat működését. Nyilvánosan elérhető cégadatok szerint a Magyar Posta Zrt. 2025-ben mintegy 21 ezer munkavállalót foglalkoztatott. A társaság 2025-ben mintegy 304 milliárd forint nettó értékesítési árbevételt ért el az előző évi 288 milliárd forinttal szemben. A cég adózott nyeresége 2025-ben 16 milliárd forintot tett ki.