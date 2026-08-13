KSH;fogyasztás;ipari termelés;erősödés;magyar gazdaság;bővülés;Kapitány István;

Kapitány István - Korábbi felvétel

Kapitány István: Erősödik a magyar gazdaság

A gazdasági és energetikai miniszter azt elismerte, hogy a Tisza-kormány nem hirdethet győzelmet egy hónap alapján, de célként a tartós növekedést jelölte meg.

A KSH ma közzétett részletes jelentése szerint júniusban 10,1 százalékkal nőtt az ipari termelés az előző évhez képest. A két plusz munkanap hatását kiszűrve is 4,1 százalékos volt a növekedés, az év első hat hónapjában pedig összességében 2,4 százalékkal bővült az ipari termelés – számolt be Facebook-oldalán Kapitány István. A gazdasági és energetikai miniszter a jelentős növekedés figyelemre méltó annak fényében, hogy már korábban kiderült, az idei első félévben 4,5 százalékkal nőtt a kiskereskedelmi forgalom, és az üzleti bizalmi index többéves csúcsot ért el.

A jelentős növekedés júniusban több meghatározó ágazatban is megjelent. A járműgyártás 21 százalékkal, a gépgyártás 26 százalékkal, az elektronikai és optikai termékek gyártása pedig közel 50 százalékkal nőtt. Az ipari export volumene 11,5 százalékkal emelkedett – hangsúlyozta a tárcavezető. Szerinte a folytatás szempontjából az is fontos, hogy a feldolgozóipari ágazatok összes új rendelésének volumene 23 százalékkal nőtt, az összes rendelésállomány pedig 48 százalékkal haladta meg az egy évvel ezelőtt szintet.

Egyetlen jó hónap alapján nem hirdetünk győzelmet. De amikor a fogyasztás bővül, a fogyasztói bizalom erősödik, az ipari termelés nő és a rendelésállomány is jelentősen emelkedik, az már több mint egy kedvező havi adat. A gazdaságpolitikáról lehet szakmai vitákat folytatni, sőt kell is! De végül a számok és a teljesítmény döntenek. A mi feladatunk, hogy a mostani kedvező folyamatokból tartós növekedést teremtsünk – jegyezte meg Kapitány István.

Júliusban újabb csúcsra, 64,3 milliárd euróra emelkedtek a jegybank deviza- és aranytartalékai. A következő hónapokban megindul az uniós pénzáram, ami további eurómilliárdokkal növeli majd a tartalékot.