Kapitány István: Erősödik a magyar gazdaság

A KSH ma közzétett részletes jelentése szerint júniusban 10,1 százalékkal nőtt az ipari termelés az előző évhez képest. A két plusz munkanap hatását kiszűrve is 4,1 százalékos volt a növekedés, az év első hat hónapjában pedig összességében 2,4 százalékkal bővült az ipari termelés – számolt be Facebook-oldalán Kapitány István. A gazdasági és energetikai miniszter a jelentős növekedés figyelemre méltó annak fényében, hogy már korábban kiderült, az idei első félévben 4,5 százalékkal nőtt a kiskereskedelmi forgalom, és az üzleti bizalmi index többéves csúcsot ért el.
A jelentős növekedés júniusban több meghatározó ágazatban is megjelent. A járműgyártás 21 százalékkal, a gépgyártás 26 százalékkal, az elektronikai és optikai termékek gyártása pedig közel 50 százalékkal nőtt. Az ipari export volumene 11,5 százalékkal emelkedett – hangsúlyozta a tárcavezető. Szerinte a folytatás szempontjából az is fontos, hogy a feldolgozóipari ágazatok összes új rendelésének volumene 23 százalékkal nőtt, az összes rendelésállomány pedig 48 százalékkal haladta meg az egy évvel ezelőtt szintet.GKI: nem folytatható az eddigi gazdaságpolitika, mert nem lesz felzárkózás
Egyetlen jó hónap alapján nem hirdetünk győzelmet. De amikor a fogyasztás bővül, a fogyasztói bizalom erősödik, az ipari termelés nő és a rendelésállomány is jelentősen emelkedik, az már több mint egy kedvező havi adat. A gazdaságpolitikáról lehet szakmai vitákat folytatni, sőt kell is! De végül a számok és a teljesítmény döntenek. A mi feladatunk, hogy a mostani kedvező folyamatokból tartós növekedést teremtsünk – jegyezte meg Kapitány István.Hatalmasat esett az infláció, 10 éve nem láttunk ilyetKöhög a magyar gazdaság motorja, első ránézésre zavarba ejtő adatokat produkált az ipar júniusban