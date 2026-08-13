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2026-08-13 21:41:00 CEST

Kapitány István: Erősödik a magyar gazdaság

A gazdasági és energetikai miniszter azt elismerte, hogy a Tisza-kormány nem hirdethet győzelmet egy hónap alapján, de célként a tartós növekedést jelölte meg.