Az előzetes vizsgálati jelentés szerint egy letört alkatrész törte be a Ryanair repülőgépének ablakát

Ryanair;repülőgépbaleset;hajtómű;

2026-08-14 21:17:00 CEST

Július 10-én Görögországból Németországba tartott a Ryanair repülőgépe, amikor egy letört turbinalapát-darab bezúzta az egyik ablakot, amin keresztül egy utas fejét és jobb vállát kiszívta a légnyomáskülönbség. A szerb férfi súlyosan megsebesült.

Az amerikai Nemzeti Közlekedésbiztonsági Testület (NTSB) előzetes jelentést adott ki arról a balesetről, amely július 10-én, közvetlenül felszállás után történt a Ryanair máltai alvállaltának Görögországból Németországba tartó repülőgépén. Azt állapították meg, hogy a jobboldali motor turbinalapátjának egy levált darabja törte be az utaskabin egyik ablakát, amin keresztül a légnyomás kiszívta a szerb Ljubisa Karović fejét és jobb vállát, ami súlyos sérüléseket és sokkot okozott a férfinak. Felesége és egy másik utas elmondta a BBS Serbiának, hogy lábánál fogva tartották vissza a férfit, A 61 éves Karovicot az is segítette, hogy még bekapcsolva tartotta a biztonsági övet.

A motorban egy madár maradványait is megtalálták és anyagkifáradásos törés nyomai is láthatók voltak. Ugyanebbe a motorba az elmúlt tizenkét hónapban már négyszer kerültek madarak, kettőnek meg is találták a maradványait.

Az eset felszállás után tíz perccel történt. A gép hirtelen 2700 métert vesztett magasságából, de a gép ezután gond nélkül leszállt Thessalonikiben, csak Karovicot kellett elsősegélyben részesíteni, utána kórházba szállították.

Az NTSB a görög hatóságok felkérésére végezte a teljes körű vizsgálatot. Az események általuk közzétett időrendi táblázatából az derül ki, hogy a legénység a felszállás után erős rázkódást érzékelt. Válaszul visszavettek a motorteljesítményből és több dolgot is ellenőriztek. Amikor a vibráció megszűnt, a robotpilótával ismét emelkedni kezdtek.

A motor rázkódása azonban újra elkezdődött, és egy nagy robbanást hallottak a pilóták, ezután azonnal úgy határoztak, hogy visszatérnek a kiindulási pontra, Szaloniki repülőterére.

A légikísérők is hallották a rázkódás zaját, érezték is és füstről is beszámoltak, mielőtt az oxigénmaszkok automatikusan előjöttek volna. Egyikük azt mondta, segélykiáltásokat hallott, miután az egyik utas teste részben eltűnt a teljesen kitört ablaknyílásban.

A motorok májusban ultrahangos vizsgálatokon estek át, akkor semmi rendellenességet nem találtak. Michael O'Leary, a Ryanar tulajdonosa korábban azt nyilatkozta, hogy a törést idegen tárgy okozhatta. Az NTSB elnöke azt válaszolta erre, O’Learynek nem volt joga a lezáratlan vizsgálatokról nyilatkozni, amit mondott, nem tekinthető hivatalos álláspontnak.

2018 áprilisában hasonló eset történt, szintén a Ryanair gépével, akkor az utas, aki ki is repült az ablakon, meghalt. A két incidens összehasonlítása a további vizsgálatok része, az NTSB még nem jelentette ki véglegesen, mi lehetett a turbinalapát leválásának oka.