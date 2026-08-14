Újra feljelentette Kósa Lajost a csengeri örökösnő

feljelentés;Kósa Lajos;csengeri örökösnő;

2026-08-14 16:03:00 CEST

Az asszony a Legfőbb Ügyészséghez fordult, miközben ügyvédje a jogerős ítélet felülvizsgálatát is kéri a Kúriától.

Újra feljelentette Kósa Lajost a Legfőbb Ügyészségen a csengeri örökösnőként ismert Pólus Mária - írja a 24.

A beadványban a védelem azt állítja, hogy a Fidesz korábbi alelnökének esetében felmerül a vesztegetés és a befolyással üzérkedés bűntettének alapos gyanúja, a nyomozati vallomás alapján pedig szerintük a hamis tanúzás bűntettének alapos gyanúja is.

A feljelentésben arra is hivatkoznak, hogy Kósa Lajos és családja még tanúként sem szerepelt a vádiratban, noha több mint húsz, a Közjegyzői Kamara elnökének irodájában készült közokirat kapcsolódik hozzájuk. A védelem szerint az iratok között Kósa Lajos és Pólus Mária között létrejött szerződések is vannak, és a mátészalkai büntetőeljárás anyagaiból az is következik, hogy Kósa Lajos a hagyaték ügyében többször eljárt svájci pénzintézeteknél. A bíróságok ugyanakkor a védelem indítványa ellenére sem hallgatták ki tanúként Kósa Lajost, a feleségét és az édesanyját.

Púlus Mária ügyében 2026. június 3-án született jogerős ítélet. A Nyíregyházi Törvényszék helyben hagyta a hét év szabadságvesztést, de annak végrehajtási fokozatát börtönről fogházra enyhítette. A jogerős döntés szerint a nő 2009-től egy nem létező, nagy összegű örökségre hivatkozva kért kölcsön magánszemélyektől és cégektől, amivel több mint 700 millió forintos kárt okozott.

A védelem azonban felülvizsgálati indítványt nyújt be a Kúriához. Helmeczy László ügyvéd szerint a jogerős ítélet több okból törvénysértő, egyebek mellett a specialitás szabályán alapuló mentesség megsértésére, illetve a Kiskun Tender Kft.-hez kötődő viszonyok szerintük törvénysértő értékelésére hivatkoznak. A Kúriától az ítélet hatályon kívül helyezését, az eljárás megszüntetését vagy új eljárás elrendelését, továbbá a büntetés és más jogkövetkezmények felülvizsgálatát kérik.

A jogi képviselő a büntetés érdemi enyhítését is indítványozza Pólus Mária romló egészségi állapotára hivatkozva, és azt is kéri, hogy a Kúria nyilvános ülésen bírálja el a kérelmet. A testület a 24-gyel azt közölte, hogy a felülvizsgálati indítvány hivatalosan egyelőre nem érkezett meg hozzá.

Mint ismert, a csengeri örökösnő 2012-ben lepte meg Kósa Lajost egy a 4,3 milliárd eurós (átszámítva akkoriban 1300 milliárd forintos) örökség ötletével, tanácsot kérve a fideszes politikustól a pénz befektetésére. Ez a tanács úgy hangzott, hogy vásároljon állampapírokat a pénzből, ami után 2013 januárjában nemcsak a hatalmas örökség kezelését rögzítették közjegyzői okiratban, hanem azt is, hogy Pólus Mária 800 millió forintot ajándékoz Kósa Lajos édesanyjának. Kósa Lajos hosszú időn át menekült az ügyben feltett újságírói kérdések elől, először mindent elismert, később viszont azt állította, hogy a közjegyzői okirat valójában hamisítvány. Pólus Máriát csalás miatt körözni kezdték, a kihallgatása elől „gyógykezelésre” Svájcba menekült, ahol menedékjogot kért, de ezt a helyi hatóságok elutasították, a Fővárosi Törvényszék 2018. áprilisi elfogatóparancsa nyomán pedig elfogták és kiadták.