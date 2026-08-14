Lélegeztetőgépen ápolják a horvátországi tűzvész hét sérültjét

tűzvész;sérültek;Hovátország;

2026-08-14 17:45:00 CEST

Egy német és egy lengyel állampolgár is köztük van.

Negyven, az Omiš térségében pusztító tűzben megsérült embert láttak el az éjszaka folyamán és pénteken a spliti KBC kórházban, közülük tizennégyet felvettek az intézménybe, heten pedig lélegeztetésre szorulnak – írja a Croatia Week a Hina beszámolója alapján.

A lélegeztetett betegek között hat felnőtt és egy 17 éves fiatal van.

Az éjszaka és a kora reggel folyamán harmincnégy sérültet láttak el a kórházban, később további hat, enyhébb sérülésekkel kezelt embert láttak el. A betegek égési sérüléseket, füstmérgezést, illetve a menekülés közben szerzett traumás sérüléseket szenvedtek.

A kórház tájékoztatása szerint egyes betegeknél a testfelület 15–60 százalékát érintették az égések, amelyek az elsőtől a harmadik fokig terjedtek. Jelenleg hét beteget tartanak intubálva.

A spliti kórház sürgősségi csapatait az éjszaka folyamán szabadságról visszatérő és pihenőnapos dolgozókkal erősítették meg. A horvát egészségügyi minisztérium kezdettől részt vesz a helyzet kezelésében, és előkészületek zajlanak arra az esetre is, ha betegeket kellene zágrábi kórházakba átszállítani. Arról egyelőre nem született döntés, hány sérült kerülhet át, illetve mely intézmények fogadnák őket.

A sérültek között egy német és egy lengyel állampolgár is van, a többiek horvát állampolgárok.

Splitben közben 321 olyan embert helyeztek el a Gripe Sportközpontban, aki segítséget kért. Tomislav Šuta polgármester szerint a város folyamatos kapcsolatban van az illetékes hatóságokkal, és költségvetési forrást is biztosítanak a támogatásra. Šuta ugyanakkor arra kérte a lakosokat, hogy egyelőre ne vigyenek több élelmiszert, italt vagy más adományt a helyszínre, mert ezekből jelenleg elegendő készlet áll rendelkezésre.