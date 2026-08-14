Pikó András: A Tisza-kormány visszavonta a Pázmány Campus beruházásának kiemelt státuszát

beruházás;Palotanegyed;Pikó András;Pázmány Campus;

2026-08-14 19:26:00 CEST

Budapest VIII. kerületének a polgármestere szerint a helyiek érdekeit sértő beruházás az eredeti formájában biztosan nem valósul meg. Az önkormányzat most a terület rendezését és egy, a helyiekhez és a Palotanegyedhez méltó fejlesztés megvalósítását tekinti feladatának.

A kormány hivatalosan visszavonta a Pázmány Campus beruházásának kiemelt státuszát, a helyiek érdekeit sértő beruházás pedig az eredeti formájában biztosan nem valósul meg - közölte pénteki Facebook-posztjában a VIII. kerület polgármestere.

Pikó András a döntést a Józsefvárosban és a Palotanegyedben élők számára elért eredményként értékelte. Azt írta, hogy az építkezés májusi leállítása és a felülvizsgálat lehetőségének megteremtése is győzelem volt számukra. Az érintett lakók, a helyi civil szervezetek és az önkormányzat közös fellépése szerinte elérte a célját. Mindez több mint öt év közös küzdelmének eredménye. Következő feladatnak már a terület rendezését és egy, a helyiekhez és a Palotanegyedhez méltó fejlesztés megvalósítását tartja.

Az önkormányzat ennek érdekében továbbra is konstruktív és felelős párbeszédet folytat valamennyi érintett féllel. Pikó András szerint biztosak abban, hogy van mindenki számára elfogadható megoldás, amely egyszerre szolgálja a fejlesztést és a józsefvárosi lakosok érdekét.

A polgármester azt írta, a továbbiakban is ezért fognak dolgozni.