Fővárosi Vízművek: Az alacsony dunai vízállás sem rontja a budapesti ivóvíz minőségét

ivóvíz;Duna;Fővárosi Vízművek;alacsony vízállás;vízfogyasztás;

2026-08-14 17:20:00 CEST

A csapvíz továbbra is biztonságosan fogyasztható, de továbbra is kulcsfontosságú a felelős és mértékletes ivóvízhasználat.

A Duna tartósan alacsony vízállása ellenére változatlanul kifogástalan a Budapesten szolgáltatott ivóvíz minősége – közölte pénteken a Fővárosi Vízművek.

A társaság szerint a jelenlegi hidrológiai helyzet a víztermelést ugyan nehezíti, a fogyasztási pontokon elérhető víz minőségére azonban nincs hatással.

A Fővárosi Vízművek szakemberei folyamatosan vizsgálják a kitermelt, valamint a hálózatba kerülő ivóvizet. A társaság tájékoztatása alapján a parti szűrésre épülő víztermelésnek, a szükséges vízkezelési eljárásoknak és a rendszeres minőség-ellenőrzésnek köszönhetően a rendkívüli vízjárási körülmények között is biztonságos, kiváló minőségű ivóvíz jut a fogyasztókhoz.

A Duna kisvízállása ugyanakkor egyre több figyelmet és erőfeszítést követel a víztermelés során. A szolgáltató emiatt továbbra is kulcsfontosságúnak tartja a felelős és mértékletes ivóvízhasználatot, különösen a nagy vízigényű, nem alapvető felhasználások mérséklését.

A Fővárosi Vízművek szerint ezzel hosszabb távon is segíteni lehet a rendelkezésre álló vízkészletekkel való felelős gazdálkodást. A társaság két nappal korábban, augusztus 12-én már külön is jelezte, hogy további apadás várható a Dunán, és akkor szintén mértékletes vízhasználatra kérte a fogyasztókat.