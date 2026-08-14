150 forintot kér egy pohár csapvízért a XI. kerületi pékség, elszabadultak az indulatok

Budapest;cukrászda;vendéglátás;csapvíz;felháborodás;

2026-08-14 20:10:00 CEST

Egy vendéglátóipari szakértő szerint önmagában nem szabálytalan pénzt kérni a csapvízért.

Százötven forintot kér egy pohár csapvízért egy Budapest XI. kerületében lévő cukrászda. Ez a cukrászda itallapján is szerepel - derül ki a Blikk cikkéből.

A Kávézó blog Facebbok-oldalán közzétett bejegyzése alatt elképesztő kommentáradat indult, és csaknem ezren fejtették ki véleményüket. A poszt szerzője kifogásolta az üzlet gyakorlatát, és azt írta, korábban nem találkozott olyannal, hogy csapvízért külön fizetni kellett volna. A kommentelők többsége ugyancsak értetlenkedett, példákat hozva arra, hogy más vendéglátóhelyeken ingyen töltötték meg a kulacsukat, vagy akár szódát is kaptak térítés nélkül. Mások viszont azzal érveltek, hogy a vezetékes víz az üzletnek is pénzbe kerül, így valójában nem is kellene ingyen adniuk.

A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének tiszteletbeli elnöke szerint nem tekinthető szabálytalannak, ha egy vendéglátóhely díjat kér a csapvízért. Flesch Tamás azt is mondta, hogy a csapvízként feltüntetett ital nem feltétlenül közvetlen csapvíz: sok helyen speciális és drága szűrőberendezést szerel fel az étterem, és valójában szénsavmentes, egy ásványvízzel csaknem egyenértékű minőségű vízről van szó.

A Blikk emlékeztet, néhány éve nagy port vert fel egy korábbi, tihanyi eset is. A Rege cukrászdában évekkel ezelőtt két pohár csapvízért összesen 720 forintot számoltak fel, ami szintén nagy visszhangot váltott ki. A cukrászda akkor részben azzal indokolta az árat, hogy tisztított vizet szolgáltatnak, másrészt azzal, hogy az elfogyasztott terméktől függetlenül mindig ugyanolyan minőségű szolgáltatást biztosítanak, amit szintén figyelembe vesznek az árképzésnél.