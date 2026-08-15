Kormányhatározat jelent meg a magyar állam és a 4iG kapcsolatának átvilágításáról

átvilágítás;Magyar Közlöny;4iG Nyrt;

2026-08-15 09:39:00 CEST

A vizsgálatok eredményéről azok lezárását követően a miniszterek adnak majd nyilvános tájékoztatást.

Az állam és a NER-közeli 4iG Csoport közötti kapcsolat átfogó vizsgálatáról jelent meg kormányhatározat a pénteki Magyar Közlönyben.

A dokumentumban az áll:

„A Kormány a Magyar Állam és a 4iG Nyrt., valamint annak közvetlen vagy közvetett tulajdonában álló gazdasági társaságok közötti tulajdonosi, pénzügyi, gazdasági és szerződéses kapcsolatok tekintetében elrendelt átvilágítás körében felkéri az érintett minisztereket, hogy az egyes vizsgálatok eredményéről azok lezárását követően adjanak nyilvános tájékoztatást, mely tájékoztatásig az átvilágítás megállapításaival kapcsolatban következtetés nem vonható le.”

A Magyar Péter miniszterelnök aláírásával ellátott határozat a vizsgálat felelőseként Kapitány István gazdasági és energetikai minisztert, Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi minisztert, Kármán András pénzügyminisztert és Tanács Zoltán tudományos és technológiai minisztert jelöli meg.