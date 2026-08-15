Azbesztmentesítési alap létrehozásáról döntött a Tisza-kormány

Magyar Közlöny;azbesztszennyezés;azbeszt;

2026-08-15 07:30:00 CEST

Hárommilliárd forint azonnali, egyszeri átcsoportosítását rendelték el.

Úgynevezett Azbeszt-mentesítési Alapot hoz létre a Tisza-kormány, hogy biztosítsa az Ausztriából származó azbeszttartalmú kőzet okozta szennyezés felszámolásával összefüggésben felmerülő költségeket – derül ki a pénteki Magyar Közlönyből.

A dokumentum alapján ennek érdekében hárommilliárd forint azonnali, egyszeri átcsoportosítását rendelték el a Központi Maradványelszámolási Alapból.

Köböl Anita kormányszóvivő még júliusban jelentette be, hogy a kormány hárommilliárd forintos alapot hoz létre az azbeszttel szennyezett útszakaszok mentesítésére. Az MTI szerint akkor arról számolt be, hogy az alapból az az önkormányzat részesülhet, amely rendelkezik azbeszttérképpel, és garanciát vállal arra, hogy folyamatosan méri a határértéket és erről háromhavonta jelentést készít. A mentesítésre többféle lehetőség, megoldás is szóba jöhet, amelyeknek egyszerre kell a törvényességnek és a helyzet sürgető jellegének megfelelniük – jegyezte meg.