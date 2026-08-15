A hedonizmus és a fogyasztói kultúra modern szépségideáljait bírálta XIV. Leó pápa

Óva intett attól XIV. Leó pápa az olaszországi Castel Gandolfóban Mária mennybevétele ünnepe alkalmából szombaton tartott misén, hogy az emberek energiát pazaroljanak el olyan dolgokra, amelyek nem igazán számítanak és nem örökkévalóak. A katolikus egyházfő prédikációjában a hedonizmus és a fogyasztói kultúra által előtérbe helyezett modern szépségideálokat bírálta.
Sokszor találkozik az ember olyanokkal, akiknek arcán megmutatkoznak az évek és a gondok, mégis lelki nyugalmat, jóindulatot és békét sugároznak magukból. Ugyanakkor mások, akik talán külsőre vonzóbbnak látszanak, belülről zordak és ridegek. Máriát a földi élete végén bekövetkezett mennybevételekor hagyományosan szép, fiatal nőként ábrázolták, és ez a kép szemmel látható ellentétben áll mindazzal, amit a mi tapasztalunk szerint az évek múlása tesz velünk – mondta XIV. Leó pápa.
Mária felmagasztalása arra tanít minket, hogy a valódi szépség nem az öregedés elrejtésének jeleiben rejlik, hanem az örökkévaló szeretet megmutatásában – hangsúlyozta a Szentatya, aki, akárcsak tavaly, idén is Castel Gandolfó-i nyári rezidenciáján tölti Mária mennybevétele ünnepét, amely Olaszországban az egyik legfontosabb ünnep, egyben a nyári időszak csúcspontja, amikor a városok nagyrészt kiürülnek és az emberek a tengerhez vagy a hegyekbe utaznak.