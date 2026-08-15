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2026-08-15 16:23:00 CEST

A hedonizmus és a fogyasztói kultúra modern szépségideáljait bírálta XIV. Leó pápa

A katolikus egyházfő Mária mennybevétele ünnepén arra figyelmeztetett, hogy a valódi szépség nem az öregedés elrejtésének jeleiben rejlik, hanem az örökkévaló szeretet megmutatásában.