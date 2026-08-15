Már 38-nál jár az indonéziai földrengés halálos áldozatainak száma

földrengés;sebesültek;szökőár;halálos áldozatok;Indonézia;

2026-08-15 14:05:00 CEST

A mentőalakualtok jelenleg a rengés epicentrumához legközelebb eső területeket próbálják elérni.

Legkevesebb 38 ember meghalt, amikor szombat hajnalban 7,7 erősségű földrengés, majd több tucat utórengés volt Kelet-Indonézában, a Flores-szigetek közelében – írja a helyi hatóságok legfrissebb közlése alapján a Reuters.

A földmozgásokat követően kiadott szökőárriadót mintegy 3 óra elteltével feloldották, a mentőalakualtok jelenleg a rengés epicentrumához legközelebb eső területeket próbálják elérni.

A helyi idő szerint 15 órakor regisztrált adatok szerint

ketten súlyosan, tizenegyen pedig könnyebben megsebesültek. Mintegy kétezren biztonságosabb területeken kerestek menedéket.

Földcsuszamlásokról is érkeztek jelentések, ezek több utat is eltorlaszoltak, a földrengés sújtotta területeken lakók közül pedig sokan épületekben rekedtek.

A földrengések által leginkább érintett Nagekeót – mely a Flores-sziget középső részén található – a mentőcsapatok egyelőre nem érték el, ráadásul a térségben a kommunikációs infrastrukturában is károk keletkeztek. A településen mintegy 2000 embert evakuáltak, és számos lakóház, raktárépület, valamint kormányzati létesítmény megrongálódott. Többfelé áramkimaradásokról számoltak be.

Az első földmozgást helyi idő szerint hajnalban, 4 óra 58 perckor észlelték 15 kilométeres mélységben. Később több utórengést is jelentettek. Volt szökőár, de a hullámok magassága nem érte el az egy métert sem.