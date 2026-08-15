Európa-bajnoki ezüstérmes lett Márton Richárd 200 méter pillangón

Párizs;ezüstérem;vizes Eb;200 méter pillangó;Kós Hubert;León Marchand;Márton Richárd;

2026-08-15 18:48:00 CEST

Az aranyérmet a francia Léon Marchand nyerte, Kós Hubert Kós Hubert 100-nál még elsőként fordult 53.32-vel.

Márton Richárd ezüstérmet nyert 200 méteres pillangóúszásban szombaton a párizsi Európa-bajnokságon. A 26 éves magyar versenyző 1:54.06 perces egyéni csúccsal csapott célba, míg a szám másik magyarja, Kós Hubert ugyancsak élete legjobbjával, 1:54.89-cel hatodikként zárt. Az aranyérmet a francia Léon Marchand nyerte messze a mezőny előtt, 1:51.72-os idővel végzett az első helyen.

Mindkét magyar egyéni csúccsal került a fináléba, Kós élete addigi legjobbját (1:56.01) majd egy másodperccel megjavítva 1:55.13 perccel a negyedik lett összesítésben, honfitársa pedig hároméves rekordját (1:54.54) átadva a múltnak 1:54.47-tel a második legjobb idővel készülhetett. Kós a döntőben is nagyon bekezdett és ezúttal még 100-nál is elsőként fordult., Marchand a harmadik hosszon sem tudta leszakítani nagyon magáról, de az utolsó fordulóra már biztosnak tűnt győzelme. Kós a hajrára elfáradt, mindeközben érkezett Márton a tőle szokásos hajrával és tempóról tempóra jött fel, végül pedig nagy egyéni csúccsal fejezte be a távot.

Ez az úszás egy külön vitrinbe megy. Az idősebbek mondták, hogy mit látnak és mire van szükségem az éremhez. Ennek megfelelően raktam össze az úszásom azzal a módosítással, hogy az utolsó nyolcvanöt méter legyen keményebb. Jókor indítottam a hajrát is, az utolsó három-négy kartempó már nagyon fájt – nyilatkozott a vegyes zónában Márton Richárd, aki Párizs előtt legutóbb a 2023-as fukuokai világbajnokságon volt képes egyéni csúcsra. – Sok mindent figyeltünk meg a világkupákon, például azt, hogy az Egyesült Államokban mit csinálnak, főleg a két úszás közötti edzésmunkában. Kezdek kicsit idősödni, ezért néha visszafogtuk a dolgokat. Mindketten figyeltünk egymásra – árulta el a siker titkát Márton, utalva a Virth Balázzsal, edzőjével való munkára.

Eredmények, férfi 200 m pillangó:

Európa-bajnok: 1. Léon Marchand (Franciaország) 1:51.72 perc

2. Márton Richárd 1:54.06

3.Aposztolosz Sziszkosz (Görögország) 1:54.13

... 6. Kós Hubert 1:54.89

Márton a 2022-es római Eb után másodszor lett ezüstérmes ebben a számban. Mint elmondta, ez az idő hatalmas lendületet ad neki a következő két évre, hiszen ezzel már akár újra álmodhat egy olimpiai döntőről is.

Kós Hubert a 200 méter hát olimpiai, világ- és szerda óta Európa-bajnoka szombat este azután szállt medencébe a 200 méteres pillangó döntőjében, hogy délelőtt továbbjutott 200 méter vegyesen is, és abban a számban bejutott a középdöntőbe.