A magyar staféta bronzérmet szerzett a 4x1500 méteres vegyes váltók versenyében a nyíltvízi úszók szardíniai Golfo Aranciban zajló világkupa-viadalán.
Nyíltvízi úszóink szerezték meg az első magyar érmeket a délkelet-ázsiai országban rendezett vizes világbajnokságon.
A Stari Gradban rendezett Eb zárószámában négyszer 1500 métert kellett teljesíteniük a váltóknak.
A tíz kilométeres nyíltvízi úszás olimpiai bajnoka és bronzérmes barátja két éven át arról álmodott, hogy mindketten ott lehessenek egyszerre a dobogón. Álmuk idén nyáron Párizsban valóra vált.
Nyíltvízi úszóink néhány nap különbséggel csatlakoztak a zöld-fehérekhez.
Hatalmas magyar sikert hozott a péntek reggel.
Csaknem öt másodpercet faragott az országos csúcsból. A számot világcsúccsal a mellette a hetes pályán úszó amerikai Bobby Finke nyerte meg.
A regnáló világbajnok, Rasovszky Kristóf kilencedik lett.