Ezen a héten sem volt telitalálat, közelít a kétmilliárd forinthoz az ötös lottó főnyereménye

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 33. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki
1 (egy)
24 (huszonnégy)
44 (negyvennégy)
54 (ötvennégy)
74 (hetvennégy)
Öttalálatos szelvény nem volt. A 20 darab négytalálatos egyenként 3 064 165 forintot, 1998 darab háromtalálatos egyenként 33 230 forintot, az 59 362 darab kéttalálatos egyenként 3870 forintot ér.
A Joker száma 368412, most azt sem találta telibe senki.
A következő héten a főnyeremény már 1,85 milliárd forint lesz.