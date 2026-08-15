Ezen a héten sem volt telitalálat, közelít a kétmilliárd forinthoz az ötös lottó főnyereménye

ötös lottó;augusztus;2026;

2026-08-15 20:31:00 CEST

A 20 darab négytalálatos szelvény egyenként 3 064 165 forintot ér.

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 33. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki

1 (egy)

24 (huszonnégy)

44 (negyvennégy)

54 (ötvennégy)

74 (hetvennégy)

Öttalálatos szelvény nem volt. A 20 darab négytalálatos egyenként 3 064 165 forintot, 1998 darab háromtalálatos egyenként 33 230 forintot, az 59 362 darab kéttalálatos egyenként 3870 forintot ér.

A Joker száma 368412, most azt sem találta telibe senki.

A következő héten a főnyeremény már 1,85 milliárd forint lesz.