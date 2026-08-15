Augusztusban 0,2 százalékra nőtt az éves infláció

Augusztusban már 0,2 százalékra nőtt az éves infláció, de így is elmaradt az Erste előrejelzésétől (0,3%), mivel a hónap során a vártnál jobban csökkentek az árak. Az idényáras élelmiszerek és a ruházati termék további árcsökkenése mellett ezúttal az üzemanyagárak is csökkentek. A forint leértékelődés és a dollárerősödés hatását az olajár csökkenés ellensúlyozta a hónap során – mondta Gábler Gergely, az Erste vezető elemzője.