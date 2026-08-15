A 20 darab négytalálatos szelvény egyenként 3 064 165 forintot ér.
Augusztus kis megnyugvást hozott az inflációban, de...
A múlt hónapban 6703 gyermek született és 10 009 fő halt meg a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) friss adatai szerint. Tavaly augusztushoz képest a születések száma csaknem 13 százalékkal csökkent, míg a halálozásoké 1,2, százalékkal emelkedett.
Egyre kevésbé nyújtanak felfrissülést az éjszakai órák.
Az átlagnál 1 Celsius-fokkal melegebb volt a nyár utolsó hónapja, és országos átlagban 75,3 milliméter eső esett, ami 26 százalékkal haladja meg az átlagot - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat Facebook-oldalán péntek délután közzétett elemzésből.
A napok óta tartó kánikula és csapadékhiány miatt jelenleg hét vármegyében van érvényben tűzgyújtási tilalom.
Az építőipar termelése az egy évvel korábbival ugyan megegyezett, júliushoz képest azonban már 4,4 százalékos volt a csökkenés - derül ki a KSH augusztusra vonatkozó adataiból.
A fogyasztói árak átlagosan 15,6 százalékkal nőttek, az élelmiszerek és a tartós fogyasztási cikkek ára emelkedett a leginkább, 30,9, illetve 14,8 százalékkal. Hasonló áremelkedésre legutóbb 1998 elején volt példa.
Ám ez még korántsem elég az ezek szerint sokak által vágyott változáshoz, miután továbbra is jelentős a kétmilliós Fidesz előnye - derül ki a Závecz Research Intézet augusztusi felméréséből.
A korábbi évekhez hasonlóan a Népszava sportrovata ezúttal is elkészíti hónapokra lebontva idei visszatekintőjét. Összeállításunkban felidézzük a legemlékezetesebb, a sportrajongókat leginkább foglalkoztató eseményeket - mai, augusztusi visszapillantónkban természetesen leginkább a riói ötkarikás játékokon történtekre tekintünk vissza.
Egész augusztusban, tizenhárom városban várja közönségét a Filharmónia Magyarország OrgonaPont koncertsorozata. A sorozat hosszú évek óta kínál színvonalas kikapcsolódási lehetőséget a templomok hűvösében, és többek közt Miskolcon, Pécsett és Balatonlellén is régi ismerőse a zeneszerető közönségnek.
Két cég közös konzorciuma nyerte el a több mint hatmilliárd forintból megépülő új Hidegkuti Nándor Stadion tervezésére és kivitelezésére vonatkozó pályázatot. A Hungária körúti létesítményt a ZÁÉV Építőipari Zrt. és a West Hungária Bau Kft. építi majd fel - tudatja az MTI.
Augusztus 22-én másodszor rendezik meg Budapesten az Ironman 70.3-at, amely tavaly a több ezer induló értékelése alapján világelső lett az először megrendezett triatlonversenyek között.
Augusztusban a kivitel euróban számolt értéke 4,1, az import 0,5 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól - jelentette az első becslés alapján csütörtökön a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). A külkereskedelmi termékforgalom 270 milliós többlete 226 millióval kevesebb a tavaly augusztusinál.
Augusztusban már 0,2 százalékra nőtt az éves infláció, de így is elmaradt az Erste előrejelzésétől (0,3%), mivel a hónap során a vártnál jobban csökkentek az árak. Az idényáras élelmiszerek és a ruházati termék további árcsökkenése mellett ezúttal az üzemanyagárak is csökkentek. A forint leértékelődés és a dollárerősödés hatását az olajár csökkenés ellensúlyozta a hónap során – mondta Gábler Gergely, az Erste vezető elemzője.
Jó néhány változással indul az esztendő nyolcadik hónapja. Augusztus 1-jétől - egyebek mellett - felgyorsul a közmunkaprogram, kiderülnek a költségvetési zárolás részletei, ingyen lehet a felnőtteknek tanulni, egységes űrlapokon mehetünk panaszra a bankokhoz, valamint jön a kéthetes MNB-betét.
Augusztus elejéig az 1-es villamosvonal felújítása miatt korlátozzák a forgalmat a Kerepesi út - Hungária körút kereszteződésben, a 80-as és 80A troli helyett pedig pótlóbuszok közlekednek.
Rohan az idő. Gyorsabb Usain Boltnál, sebesebb Djokovics szerváinál, s még Vettel sem győzi vele az iramot. Jön, megy, száguld, és mire felocsúdik az ember, mindent a feledés homályába lök. Tradicionális rovatunk ezen kíván segíteni, 12 hónap, 12 részben, hogy fölelevenítsük, mi történt az idén a sportvilágban. Ím, ez esett meg augusztusban!