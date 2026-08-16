Boszniából hazafelé tartó zarándokok utaztak az M3-ason felborult buszon

Á. B.

Lengyelország;buszbaleset;M3-as autópálya;Radoslaw Sikorski;

2026-08-16 10:58:00 CEST

Tizenketten veszítették életüket a szerencsétlenségben.

Karol Nawrocki lengyel elnök vasárnap részvétét fejezte ki az M3-as autópályán történt buszbalesetben elhunytak hozzátartozóinak - írja a Magyar Távirati Iroda (MTI).

A lengyel államfő az X-en azt írta: mély fájdalommal fogadta a szombatról vasárnapra virradó éjszaka történt buszbaleset hírét. „A mindnyájunkat érintő elképzelhetetlen tragédiával szembesülve, imádságban és mély együttérzésben osztozom az áldozatok családjaival és szeretteivel” - áll Nawrocki bejegyzésében.

Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter az X-en közölte: a lengyel diplomácia az ügyben kapcsolatban van a magyar hatóságokkal.

A lengyel sajtó Magyar Péter miniszterelnök közlését idézi, miszerint a balesetben tizenkét ember meghalt és legalább tízen súlyosan megsérültek.

A halálos áldozatok számát megerősítette varsói sajtóértekezletén Maciej Wewiór külügyi szóvivő. Közlése szerint hét sérült állapota nagyon súlyos, további mintegy 40 személy könnyebb sérüléseket szenvedett. Hozzátette, hogy a buszon utazók lengyel állampolgárok voltak.

A kelet-lengyelországi Rzeszówban működő Kárpátvajdasági hivatal szóvivője tudatta: a buszon a vajdaság területéről induló zarándoklat résztvevői utaztak, akik hazatérőben voltak Bosznia-Hercegovinából.

Lengyel zarándokok haltak meg magyarországi közúti balesetben 2002-ben is, amikor Balatonszentgyörgy közelében eddig nem tisztázott okból balesetet szenvedett a bosznia-hercegovinai Medjugorje Mária-kegyhelyre tartó lengyel busz. Az akkori szerencsétlenségben 19-en haltak meg és 32-en megsérültek.