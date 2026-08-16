Légicsapás érte Kijevet, Oroszországban újabb Wildberries-raktár gyulladt ki

Oroszország;Ukrajna;háború;légicsapás;

2026-08-16 09:17:00 CEST

Az orosz támadásban három ember megsérült az ukrán fővárosban, Moszkva közelében pedig ukrán támadásokról és több kigyulladt létesítményről számoltak be.

Három ember megsérült Kijevben az augusztus 16-ra virradó éjszakai orosz támadásban, miközben a moszkvai régió több pontjáról ukrán csapásokat jelentettek - írja a Kyiv Independent.

Az ukrán fővárosban több épület kigyulladt, Kijev központjában helyi idő szerint hajnali 2:50 körül négy robbanást hallott a lap helyszíni tudósítója. A Pecserszkij kerületben a légiriadó kezdete utáni három percben további hat robbanás hallatszott. A kijevi katonai közigazgatás közlése alapján az Obolonszkij kerület egyik kereskedelmi épületében tűz keletkezett, a Holoszijivszkij kerületben pedig Vitalij Klicsko kijevi polgármester közlése szerint egy másik épület gyulladt ki.

Az ukrán légierő korábban orosz ballisztikus rakétatámadás veszélyére figyelmeztetett. A riasztást 2:35-kor visszavonták, majd 2:46-kor ismét veszélyt jeleztek. Délelőtt 9:49-kor a Kyiv Independent tudósítója szerint újabb robbanásokat és drónokat lehetett hallani Kijevben.

Ugyanezen az éjszakán Moszkva környékéről is támadásokat jelentettek. Az Exilenova Plus megfigyelőcsatorna szerint az ukrán erők csapása után tűz ütött ki a Wildberries orosz online kereskedelmi vállalat koledinói raktárában. Domogyedovóban az Exilenova Plus közlése szerint a Severnoye Domodedovo termelési és logisztikai komplexum gyulladt ki, Csehov környékéről pedig az Exilenova Plus szerint ukrán támadásokról és működésbe lépő légvédelemről érkeztek jelentések.

A moszkvai régióban történtekről az orosz hatóságok a cikk megjelenésekor még nem adtak tájékoztatást, a Kyiv Independent pedig jelezte, hogy a részleteket nem tudta függetlenül ellenőrizni.