Mindkét sofőr túlélte az M3-ason történt buszbalesetet

Lengyelország;buszbaleset;M3-as autópálya;

2026-08-16 11:25:00 CEST

A cég szerint mind a ketten nagyon tapasztaltak voltak.

A vasárnap hajnalban Magyarországon balesetet szenvedett lengyel autóbusz mindkét vezetője életben van, egyikük azonban megsérült - mondta a Money.pl-nek a járművet üzemeltető cég tulajdonosa.

Tadeusz Dykas közlése szerint a rendőrség már meghallgatja a két sofőrt, a vállalat pedig egyelőre nem tudja, pontosan mi vezetett a balesethez.

A jaslói Michael fuvarozócég a történtekről értesülve még az éjszaka cserebuszt indított Magyarországra. Dykas elmondása alapján ezzel a kevésbé súlyosan megsérült utasokat szeretnék Lengyelországba szállítani. A cég képviselői már a helyszínre érkeztek. A tulajdonos nagyon tapasztalt sofőrökként beszélt a két járművezetőről, és azt mondta, egyelőre ők sem ismerik a történtek okát.

A magyar rendőrség előzetes tájékoztatása ugyanakkor arra utalt, hogy a buszt vezető sofőr elaludhatott menet közben. A közlés szerint a jármű az árokba hajtott és felborult, a vezetőt pedig őrizetbe vették. A vizsgálat még nem zárult le, a fuvarozó nyilatkozata sem tartalmazott végleges magyarázatot arra, mi történt.

A buszon 57 utas és két sofőr utazott. A cég tulajdonosa megerősítette, hogy a csoport Medjugorjéból hazafelé tartó zarándokokból állt. A balesetben 12 ember meghalt, legalább tízen megsérültek; a mentés során 35 embert emeltek ki a járműből, több utas pedig a roncs alatt rekedt.