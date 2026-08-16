Feloldották a pályazárat az M3-as autópályán a buszbaleset helyszínén

buszbaleset;M3-as autópálya;

2026-08-16 12:30:00 CEST

A sofőr vélhetően elaludt, ez vezetett a tragédiához.

Feloldották a pályazárat az M3-as autópálya 139-es jelű Mezőkeresztes csomópontjában, a forgalom két sávon halad, de a leállósávot a helyszínelés miatt továbbra is zárva tartják - közölte az Útinform vasárnap a honlapján a Magyar Távirati Iroda (MTI) beszámolója szerint.

Az Országos Mentőszolgálat korábban azt közölte, hogy a lengyel rendszámú busz utasai közül 12-en meghaltak, a mentők egy embert életveszélyes, kilenc embert súlyos, további 37 embert pedig könnyebb sérülésekkel láttak el.

A zarándokokat szállító buszon 59-en utaztak.