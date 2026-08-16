Csőtörés miatt leállt az ivóvíz-szolgáltatás Pátyon

ivóvíz;Páty;csőtörés;

2026-08-16 13:08:00 CEST

A szolgáltató szerint a javítást délelőtt befejezhetik, de a regionális rendszer és a helyi tározók feltöltése, valamint az üzemi állapot helyreállítása időt vesz igénybe, ezért csak kora délutánra állhat helyre a vízellátás.

Átmenetileg leállt az ivóvíz-szolgáltatás Pátyon, miután az éjszaka csőtörés történt a Zsámbék és Mány közötti regionális, NA 500-as ivóvízvezetéken - közölte a DAKÖV Kft. az Északdunántúli Vízmű (ÉDV) közlése alapján.

A meghibásodás helyét feltárták, a javításon folyamatosan dolgoznak.

Az ÉDV Zrt. előrejelzése szerint a vezetéken végzett munkát a délelőtti órákban befejezhetik. A javítást követően a regionális rendszer és a helyi tározók feltöltése, valamint az üzemi állapot helyreállítása időt vesz igénybe. Emiatt a DAKÖV arra számít, hogy Pátyon kora délután térhet vissza az ivóvíz-szolgáltatás.

A vízhiány idejére a DAKÖV Kft. öt ponton biztosít ivóvíz-vételezési lehetőséget a településen. Ivóvízhez a Forrás téren, a Széchenyi téren, az Arany János játszótérnél, a Kossuth utca és a Mélyárok sarkán, valamint a Liget utcai játszótérnél lehet hozzájutni.

A szolgáltató arra kéri a helyieket, hogy a javítás után is fogják vissza a nem feltétlenül szükséges, nagyobb vízfogyasztást. A hálózat és a tározók megfelelő szintre történő visszatöltése ugyanis időt igényel, ezért a DAKÖV szerint a takarékos használat gyorsíthatja, hogy minden pátyi fogyasztónál ismét zavartalan legyen az ellátás.

A DAKÖV közlése szerint folyamatos kapcsolatban vannak az ÉDV Zrt.-vel, és folyamatosan tájékoztatják a felhasználókat a hibaelhárítás, illetve a szolgáltatás helyreállításának alakulásáról.