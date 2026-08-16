Horrorsérülést szenvedett a Nyíregyháza csatára az első élvonalbeli meccsén, amelyen kezdő lehetett

NB I;Nyíregyháza;sérülés;Kisvárda;

2026-08-16 17:04:00 CEST

Tarcsi Róbert, a Nyíregyháza támadója arccsonttörést szenvedett és a szemgolyója is elmozdult, miután a Kisvárda játékosa, Oláh Bálint lekönyökölte a két csapat NB I-es bajnokiján.

Súlyos sérülést szenvedett Tarcsi Róbert a szombati, a 2-1-es hazai sikert Nyíregyháza-Kisvárda NB I-es mérkőzésen. Oláh Bálint lekönyökölte a 22 éves csatárt, akit hordágyon vitték le a pályáról és le kellett cserélni. Oláh egy sárga lappal megúszta az esetet.

A Nyíregyháza honlapján azt közölte: a kórházban a CT vizsgálatok után kiderült, hogy eltört az arccsontja, a sérülés pedig a szemüreg környékén történt, és Debrecenben, a Szájsebészeti Klinikán meg is kell operálni.

Finna Péter nyíregyházi csapatorvos a Nemzeti Sport megkeresésére elmondta, Tarcsi Róbert – aki pályafutása során először volt kezdő az élvonalban – arcürege beroppant, a szemgolyója pedig elmozdult, ezért jelenleg kettős látása van.