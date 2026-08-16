Novak Djokovic kiesett Cincinnatiben, miután rosszul lett és hányt

tenisz;rosszullét;Novak Djokovic;Cincinnati tenisztorna;

2026-08-16 12:27:00 CEST

Novak Djokovic rosszul lett és hányt, így hiába volt szettelőnyben Thiago Agustin Tirante ellen, első mérkőzésén kikapott a cincinnatiben zajló tenisztorna 9,4 millió dollár (2,9 milliárd forint) összdíjazású férfi versenyében.

A szerbek 24-szeres Grand Slam-tornagyőztes sztárja wimbledoni elődöntős veresége óta először játszott, s 2:6, 6:4, 6:4-re kikapott az argentin Thiago Agustin Tirantétól. A 2 óra 44 perces, párás és meleg körülmények között lejátszott összecsapáson a világranglistán 50. dél-amerikai teniszező fizikálisan jobban bírta a külső nehézségeket, mint 39 éves ellenfele - írja az MTI.

Arra már a nemzetközi sajtó hívta fel a figyelmet, hogy Djokovic - akinek az első fordulóban nem kellett pályára lépni - a második szettben térdre rogyott és a törölközőjébe hányt. Egészségügyi szünetet kért, de a vereséget így sem tudta elkerülni.

Novak Djokovic falls to his knees during his R2 match in Cincinnati.



During the changeover, Novak appeared to be vomiting before receiving a medical timeout. #cincytennis pic.twitter.com/hHwxVQY5BB — Tennis Channel (@TennisChannel) August 15, 2026

Az ATP-rangsorban ötödik Djokovic a találkozó után elmondta, van egy bizonyos egészségi problémája, ami évek óta zavarja, s ez különösen ezek között a körülmények között jön elő.

„Tudtam, hogy ilyen idő lesz, de ez ezúttal mindenre kihatott”

– magyarázta Djokovic, aki korábban háromszor nyerte meg a keménypályás viadalt, most azonban egyáltalán nem biztos abban, hogy még valaha pályára lép Cincinnatiben.

„Természetesen remélem, hogy igen, de most inkább úgy tűnik, hogy sajnos nem. Meglátjuk, mit hoz a jövő” – fogalmazott ennek kapcsán az olimpiai bajnok sztárjátékos.

Az év utolsó Grand Slam-tornája, a New York-i US Open augusztus 30-án kezdődik.