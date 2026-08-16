Válságstábot hívtak össze Lengyelországban a magyarországi buszbaleset után

Lengyelország;buszbaleset;M3-as autópálya;válságstáb;

2026-08-16 13:29:00 CEST

Hét sérült továbbra is kritikus állapotban van, a lengyel hatóságok még az áldozatok azonosításán dolgoznak. A hozzátartozóknak pszichológiai segítséget is biztosítanak.

Válságstábot hívott össze Rzeszówban a kárpátaljai vajda a magyarországi lengyel buszbaleset után, miközben hét sérültet továbbra is nagyon súlyos állapotban ápolnak magyar kórházakban - írja a lengyel Super Express.

Teresa Kubas-Hul közlése szerint még tart a halálos áldozatok személyazonosságának megállapítása, ezt követően a hozzátartozók számára segítséget, köztük pszichológiai támogatást biztosítanak.

A válságstáb ülését vasárnap délelőtt 10 órára hívták össze. A megbeszélésen a rendőrség, a tűzoltóság és a válságkezelésért felelős szolgálatok képviselői vesznek részt. A kárpátaljai vajdasági hivatal tájékoztatása alapján a koordinációt Teresa Kubas-Hul végzi, aki kapcsolatban áll a lengyel belügyi és külügyi tárcával, valamint a magyar és lengyel konzuli, illetve mentőszolgálatokkal. Magyarországon lengyel konzul is segíti az ügyintézést és tartja a kapcsolatot a magyar hatóságokkal.

A lengyel lap szerint a buszon 59 lengyel állampolgár utazott, akik Bosznia-Hercegovinából tartottak hazafelé. Tizenkét ember meghalt, hét sérült állapota nagyon súlyos, további negyvenen könnyebb sérüléseket szenvedtek. A sérülteket több magyarországi egészségügyi intézménybe, köztük egri és miskolci kórházakba vitték.

A mostani intézkedések középpontjában már a sérültek ellátásának, a hozzátartozók tájékoztatásának és az áldozatok azonosításának összehangolása áll. A vajdasági hivatal közlése szerint a lengyel és a magyar szervek folyamatos kapcsolatban vannak egymással, miközben a családok támogatását is előkészítik.