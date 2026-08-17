Hurrá, nyaralunk! – Gyomorrontás és ételmérgezés nélkül!

élelmiszerbiztonság;ételmérgezés;NÉBIH;

2026-08-17 10:51:00 CEST

A kocsi hátsó ülésén 5 és 60°C fok között minden élelmiszer „veszélyzónába” kerül. A kánikulában ezért korántsem mindegy, milyen útravalót csomagolunk, azt hogyan tároljuk, és közben figyelnünk kell a higiéniai szabályok betartására is! Hisz a meleg idő kedvez a kórokozók elszaporodásának.

A nyári utazások alkalmával gyakran több órán keresztül szállítjuk az ételeket anélkül, hogy tudnánk, pontosan milyen hőmérsékletnek vannak kitéve. Ezért nem mindegy, milyen élelmiszereket választunk az útra, és az sem, hogyan tároljuk azokat. Noha az autó utasterében a légkondicionáló kellemes hőmérsékletet biztosíthat, a csomagtartóban vagy akár a hátsó ülésen tárolt élelmiszerek ennél jóval magasabb hőmérsékletre is felmelegedhetnek. Az 5 és 60 °C közötti úgynevezett „veszélyzónában” a baktériumok gyorsan elszaporodnak. Kerüljük a könnyen romló termékeket, például: a felvágottakat, sajtkrémeket, tejes italokat, valamint a tojásos vagy majonézes salátákat – adta közre tanácsait a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) Oktatási Programja.

A péksüteményeket papírzacskóban vagy vászonzsákban tároljuk a befülledés megelőzése érdekében. Utazáshoz a keményebb zöldségek és gyümölcsök, például az alma, a körte, a sárgarépa, a retek vagy a karalábé jó választás lehet, mivel jól bírják a szállítást és a meleget is. Nyáron a cukros üdítők, a frissen préselt gyümölcslevek és a tejes italok gyorsan megromolhatnak, ezért inkább vizet vagy hűtést nem igénylő UHT italokat vigyünk magunkkal.

Ha külföldön vagyunk, akkor elsőként érdemes tájékozódni például arról, hogy biztonságosan fogyasztható-e a csapvíz. Ha a csapvíz nem iható, ne használjuk gyümölcsmosásra vagy fogmosásra sem, és az abból készült jeget is célszerű kerülni.

Bár a szennyezett ételek és italok fogyasztásának kockázata teljesen nem zárható ki, de ha odafigyelünk az étel-, az ital kiválasztására, akkor csökkenthetjük fertőzés veszélyét. A NÉBIH szerint a legbiztonságosabbak a frissen készült, alaposan átsült vagy átfőtt, forrón tálalt ételek. Húst, halat és tojást kizárólag megfelelő hőkezelést követően fogyasszunk. A pasztőrözetlen tej és tejtermékek, a nyers zöldségek, saláták, előre felvágott gyümölcsök, az utcán árusított friss gyümölcslevek és a fagylalt nagyobb fertőzésveszélyt jelenthetnek.

Az élelmiszer-eredetű megbetegedések megelőzésében a kézhigiénia is kulcsszerepet játszik. Étkezés előtt mindig mossunk alaposan kezet, vagy használjunk kézfertőtlenítőt.

Persze nem mindig rajtunk múlik, hogy utolér-e minket egy gyomorrontás vagy ételmérgezés. Ezért időszakos illetve szezonális ellenőrzéseket végez a NÉBIH, s a mostani nyári akciója augusztus 20-ig tart.

Eddigi beszámolók szerint az egyik Pest megyei jégkrém és cukrászati termékeket előállító vállalkozással szemben indított ellenőrzés során 244 kg lejárt minőségmegőrzési idejű élelmiszert találtak. Egy másik, szintén Pest megyei fagylalt-előállító vállalkozással szemben is eljártak higiéniai hiányosságok miatt, és összesen 1,6 tonnányi lejárt szavatossági idejű és nyomon nem követhető élelmiszert találtak. A termékeket lefoglalták a vállalatnál, a boltokba kerülteket pedig azonnal visszahívták. Sőt, az ellenőrök felfüggesztették az üzem élelmiszer-előállítói tevékenységét is.

Jó híreket is megosztott a hatóság: az eddigi 143 zöldségek- és gyümölcs ellenőrzés alkalmával közel 100 tonna görögdinnyét és egyéb friss, szezonális terméket vizsgáltak meg, és többségüket rendben találta, megfeleltek a minőségi előírásoknak. Viszont hat esetben indult eljárás és 520 kg zöldség- és gyümölcs forgalomból történő kivonására kényszerültek az ellenőrök – minőségi kifogások miatt. S csupán 7 esetben állapítottak meg hiányosságot jelölés, higiénia vagy nyomon követhetőség kapcsán.

A „bringás büfékben”, kerékpáros pihenő- és kirándulóhelyeken, túraútvonalak mentén, vagy kitelepüléseken forgalmazott alkoholos italokat eddig 79 helyszínen ellenőrzött a hatóság. Hatósági mintát 69 (rozé)borból és különböző sörökből vettek, s csak 7 esetben indult eljárás, többek között hiányos vagy nem megfelelő dokumentáció miatt. Azonban 80 liter lejárt szavatosságú sört is kivontak a forgalomból.

Jövő csütörtökig - augusztus 20-ig - folyamatosan zajlanak az ellenőrzések országszerte.