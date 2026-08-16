Szenzációs hajrával Európa-bajnoki ezüstérmet nyert a 16 éves Pápai Olivér 400 méter gyorson!

Európa-bajnokság;400 méter gyors;Kós Hubert;Pápai Olivér;

2026-08-16 19:32:00 CEST

A mindössze 16 esztendős Pápai Olivér szenzációs országos csúccsal a francia Leon Marchand mögött második lett 400 méter gyorsúszásban a párizsi Európa-bajnokság vasárnapi zárónapján. Sárkány Zalán a hatodik helyen végzett.

Két magyar részvételével rendezték meg a 400 méteres gyorsúszás fináléját a párizsi Európa-bajnokság vasárnapi zárónapján. A mindössze 16 esztendős Pápai Olivér szenzációsan hajrázott és 3:44.46-os eredménnyel országos csúccsal második lett a francia Marchand mögött. Sárkány Zalán 3:46.99-es idővel hatodikként zárt.

Pápai Olivér országos csúcsbeállítással, Sárkány Zalán pedig egyéni legjobbjával jutott a döntőbe. A mindössze 16 esztendős versenyző láthatóan meglepte a mezőnyt, hiszen 3:45.32 perccel beállította Rasovszky Kristóf országos csúcsát, amivel meg is nyerte futamát és a második lett összesítésben. Az 1500 méter gyorson országos csúccsal Európa-bajnoki ezüstérmes Sárkány Zalán 3:46.17 perccel csapott célba, amivel összesítésben hatodikként lépett tovább. Sárkány Zalán mesélt arról is, hogy a riválisok őt faggatták Pápai Olivérról: – Ki ez a fiú?