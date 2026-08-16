Hajrágóllal nyert a Puskás Akadémia, botlott a címvédő ETO FC

NB I;Paks;Felcsút;

2026-08-16 20:18:00 CEST

A Puskás Akadémia házigazdaként 3-2-re legyőzte a Paks csapatát a labdarúgó NB I 4. fordulójának vasárnapi játéknapján. A címvédő ETO FC közben Debrecenben játszott 2-2-es döntetlent.

Az ötödik percben egy bedobás után Pető Milán került helyzetbe, de ígéretes lövését Lehoczki Bendegúz kivédte - írja az MTI. Az ellentámadás végén Németh András és az elvetődő Kovácsik Ádám ütközött egymással a tizenhatoson belül, a játékvezető büntetőt ítélt, amit Lukács Dániel értékesített (1-0).

A folytatásban Pető és Szalai József is egyenlíthetett volna, majd a 27. percben a felcsúti Laros Duarte találta el a keresztlécet. A harmincadik percben Kovácsik kirúgása után Haraszti Zsolt és Szalai kényszerítőzött egymással, amelynek végén utóbbi a hálóba bombázott.

A 41. percben ifj. Dárdai Pál került teljesen tiszta helyzetbe, de az első lövését Kovácsik kivédte, azonban Németh jóvoltából visszakerült hozzá a labda, és másodjára már nem hibázott (1-1). A rendes játékidő hosszabbításában Wojciech Golla közvetlen közelről nem talált a hálóba, így a házigazdák „csak” 2-1-re vezettek a szünetben.

Az eseménydús első félidőt követően sokkal „csendesebben” kezdődött a második felvonás, majd Papp Kristóf középre fejelt labdáját Windecker József továbbította a hálóba, szintén fejjel, ezzel ismét egyenlített a Paks (2-2). A hátralévő időben megint az első félidőben látott arcukat mutatták a csapatok, egyre több volt a helyzet. Mindkét együttes megszerezhette volna a győztes találatot, ez végül a felcsútiaknak sikerült.

A 90. percben Szolnoki Roland remek ütemben kapta a labdát, már ő is kapura lőhetett volna, viszont kiváló helyzetfelismeréssel középre passzolt a teljesen őrizetlenül hagyott Lamin Colleyhoz, aki a szinte üres hálóba passzolt, ezzel beállította a 3-2-es végeredményt.

NB I, 4. forduló:

Felcsút-Paks 3-2 (2-1)

Felcsút, 1400 néző, Jv.: Karakó

Gólszerzők: Lukács (7. - tizenegyesből), ifj. Dárdai P. (41.), Colley (90.), illetve Szalai (30.), Windecker (59.)

DVSC-ETO FC Győr 1-1 (0-1)

Debrecen, Nagyerdei Stadion, 5074 néző, v.: Berke

Gólszerzők: Guerrero (50.), illetve Gavric (41.)

Korábbi eredmények:

Újpest-MTK 1-1

Nyíregyháza-Kisvárda 2-1

Kispest-Vasas 1-2

A Zalaegerszeg-Ferencváros mérkőzést hétfőn (tv: M4 Sport, 17.30) rendezik meg.