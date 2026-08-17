Donald Trump jelentősen visszafogja az amerikai részvételt egy Dél-Koreával közös hadgyakorlaton, mert félti a jó kapcsolatát Kim Dzsongunnal

Észak-Korea;Dél-Korea;Egyesült Államok;hadgyakorlat;

2026-08-17 06:56:00 CEST

Az amerikai elnök ezen túl bírálta a dél-koreai kollégáját, I Dzsemjongot is, aki a közelmúltban visszautasította a kérését, hogy szöuli vezetés csatlakozzon az Irán nukleáris mentesítésére irányuló erőfeszítésekhez.

Az Egyesült Államok jelentősen visszafogja részvételét a Dél-Koreával közös, hétfőn kezdődő éves hadgyakorlaton – jelentette be Donald Trump amerikai elnök vasárnap.

Az elnök a közösségi oldalán, a Truth Socialön amerikai keleti parti idő szerint vasárnap este megjelent bejegyzésében a döntést részben azzal indokolta, hogy az amerikai és dél-koreai erők közös hadgyakorlata rossz üzenetet küld Észak-Koreának. „Az Észak-Koreát vezető Kim Dzsongunnal fenntartott nagyon jó kapcsolatomat figyelembe véve nem vagyok elégedett azzal a ténnyel, hogy az Egyesült Államok hosszú ideje megegyezett Dél-Koreával egy közös hadgyakorlatban” – írta Donald Trump, egyúttal kifogásolva a hadgyakorlat költségeit, amelyek nagy részét szerinte az amerikai fél fizeti.

Az Egyesült Államok és Észak-Korea viszonyára utalva az elnök kifejtette, hogy a hadgyakorlat „teljesen helytelen, ellenséges” üzenet. Miután a Dél-Koreával közös hadgyakorlat lemondására már kevés idő lenne, ezért utasítást adott Pete Hegseth védelmi miniszternek arra, hogy jelentősen mérsékelje a katonai műveletek nagyságrendjét.

Donald Trump bírálta Dél-Korea elnökét, I Dzsemjongot is, aki a közelmúltban visszautasította az ő kérését, hogy szöuli vezetés csatlakozzon az Irán nukleáris mentesítésére irányuló erőfeszítésekhez.

A Dél-Korea térségében hétfőn kezdődő Ulchi Freedom Shield elnevezésű éves hadgyakorlaton 18 ezer dél-koreai katona mellett az ott állomásozó 29 ezer fős amerikai haderő egységei és több NATO tagország képviselői vesznek részt. A hadgyakorlat az eredeti tervek szerint 11 napig tart.