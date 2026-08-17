Kós Hubert a csúcson zárt, mégis maradt benne hiányérzet, pedig felül múlta gyerekkori példaképét

úszó Európa-bajnokság;Kós Hubert;

2026-08-17 10:43:00 CEST

Három aranyéremmel, országos csúccsal és egy Európa-bajnoki rekorddal zárta a kontinensviadalt Kós Hubert, mégsem mondja azt, hogy minden úgy alakult, ahogy megálmodta. Pedig megdöntötte Cseh László országos rekordját, és minden idők nyolcadik legjobb eredményét úszta a 200 méter vegyesen.

„Hatalmas dolog nekem, hogy a Cseh Laci csúcsát döntöttem meg, hiszen ő a példaképem. Miatta lettem kisgyerekként vegyesúszó” – idézte a vasárnap késő este a vegyes zónában elhangzott értékelést az MTI. Nem véletlen, hogy különösen sokat jelentett neki ez a rekord. A debreceni Európa-bajnokságon még a lelátóról szurkolt Cseh Lászlónak, most pedig már az ő csúcsát adta át a múltnak.

Kós a zárónapon már úgy ugrott medencébe, hogy tudta: az Eb férfi mezőnyének legeredményesebb úszójaként fejezheti be a versenyt. Korábban megnyerte a 200 méter hátat – méghozzá Európa-csúccsal, minden idők második legjobb idejével –, majd a 4x100 méteres gyorsváltó első embereként is aranyérmes lett. A 200 méter vegyes aztán feltette a koronát a szereplésére.

„A végére szerettem volna még egyet odapakolni. Beszéltük is Léonnal (Marchand), hogy ez a mi napunk, mutassuk meg, mit tudunk” – fogalmazott.

A teljesítményével végül nem is maradt adós. A 200 vegyesen elért 1:54.24 nemcsak országos rekordot jelentett, hanem egyben azt is, hogy Kós minden idők nyolcadik legjobb eredményét úszta a számban.

Mindez azonban nem jelenti azt, hogy az egész Eb-vel maximálisan elégedett lenne. Az amerikai Texas Egyetemen Bob Bowman irányításával készülő úszó szerint akadtak olyan versenyszámok, amelyekben többet várt magától.

Az 50 méter háton például a középdöntőben elkövetett hibája miatt maradt el az egyéni csúcstól, a 200 méter pillangó pedig egyik szakaszában sem sikerült úgy, ahogy elképzelte. Az előfutamban és a középdöntőben sem tudta kihozni magából azt, amit elvárt. Ezért is volt fontos számára a zárónap. Nem akarta számolgatni, mi sikerült és mi nem, egyszerűen ki akarta úszni magából, ami még benne maradt.

„Úgy akartam odamenni a tizenötödik úszásomra, hogy kiadjak magamból mindent és élvezzem minden egyes pillanatát. Szerencsére sikerült is.”

A mérlege így is rendkívüli: három aranyérem, egy országos csúcs, egy Európa-csúcs, egy negyedik és egy hatodik hely. 100 méter pillangón egyéni csúccsal lett negyedik, 200-on pedig ugyancsak élete legjobbját úszva hatodikként zárt.

Kós Hubert számára azonban most rövid szabadság után visszatér az Egyesült Államokba. Folytatja egyetemi tanulmányait és az edzéseket. Jövő ilyenkor világbajnokság. Budapesten...