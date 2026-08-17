úszó Európa-bajnokság;Kós Hubert;

Három arannyal zárt - 200 méter háton Európa-csúcsot repesztett

Kós Hubert a csúcson zárt, mégis maradt benne hiányérzet, pedig felül múlta gyerekkori példaképét

Három aranyéremmel, országos csúccsal és egy Európa-bajnoki rekorddal zárta a kontinensviadalt Kós Hubert, mégsem mondja azt, hogy minden úgy alakult, ahogy megálmodta. Pedig megdöntötte Cseh László országos rekordját, és minden idők nyolcadik legjobb eredményét úszta a 200 méter vegyesen.

„Hatalmas dolog nekem, hogy a Cseh Laci csúcsát döntöttem meg, hiszen ő a példaképem. Miatta lettem kisgyerekként vegyesúszó” – idézte a vasárnap késő este a vegyes zónában elhangzott értékelést az MTI. Nem véletlen, hogy különösen sokat jelentett neki ez a rekord. A debreceni Európa-bajnokságon még a lelátóról szurkolt Cseh Lászlónak, most pedig már az ő csúcsát adta át a múltnak.

Kós a zárónapon már úgy ugrott medencébe, hogy tudta: az Eb férfi mezőnyének legeredményesebb úszójaként fejezheti be a versenyt. Korábban megnyerte a 200 méter hátat – méghozzá Európa-csúccsal, minden idők második legjobb idejével –, majd a 4x100 méteres gyorsváltó első embereként is aranyérmes lett. A 200 méter vegyes aztán feltette a koronát a szereplésére.

„A végére szerettem volna még egyet odapakolni. Beszéltük is Léonnal (Marchand), hogy ez a mi napunk, mutassuk meg, mit tudunk” – fogalmazott.

A teljesítményével végül nem is maradt adós. A 200 vegyesen elért 1:54.24 nemcsak országos rekordot jelentett, hanem egyben azt is, hogy Kós minden idők nyolcadik legjobb eredményét úszta a számban.

Mindez azonban nem jelenti azt, hogy az egész Eb-vel maximálisan elégedett lenne. Az amerikai Texas Egyetemen Bob Bowman irányításával készülő úszó szerint akadtak olyan versenyszámok, amelyekben többet várt magától.

Az 50 méter háton például a középdöntőben elkövetett hibája miatt maradt el az egyéni csúcstól, a 200 méter pillangó pedig egyik szakaszában sem sikerült úgy, ahogy elképzelte. Az előfutamban és a középdöntőben sem tudta kihozni magából azt, amit elvárt. Ezért is volt fontos számára a zárónap. Nem akarta számolgatni, mi sikerült és mi nem, egyszerűen ki akarta úszni magából, ami még benne maradt.

„Úgy akartam odamenni a tizenötödik úszásomra, hogy kiadjak magamból mindent és élvezzem minden egyes pillanatát. Szerencsére sikerült is.”

A mérlege így is rendkívüli: három aranyérem, egy országos csúcs, egy Európa-csúcs, egy negyedik és egy hatodik hely. 100 méter pillangón egyéni csúccsal lett negyedik, 200-on pedig ugyancsak élete legjobbját úszva hatodikként zárt.

Kós Hubert számára azonban most rövid szabadság után visszatér az Egyesült Államokba. Folytatja egyetemi tanulmányait és az edzéseket. Jövő ilyenkor világbajnokság. Budapesten...

Egyértelmű elragadtatás fogadta a bajnok győzelmét a kupagyőztes Manchester City felett. Az Arsenal 3-0-ra győzte le ellenfelét.